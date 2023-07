Bei so hohen Temperaturen, wie sie diese Woche in Europa erreicht wurden, kann uns nicht einmal das körpereigene Kühlsystem, der Schweiß, vor Überhitzung schützen. Hier sind einige Tipps, wie man sich bei großer Hitze schützen kann.

In weiten Teilen Südeuropas herrschte in den letzten Wochen eine schwüle Hitze. Menschen in Ländern wie Italien, Spanien und Griechenland braten förmlich in der Sonne, bei Temperaturen über 30 Grad.

Am Dienstag wurden auf der Mittelmeerinsel Sardinien 44°C erreicht, in Rom sogar 40°C. Wegen der sengenden Hitze haben die italienischen Behörden am Mittwoch für 23 der 27 größten Städte des Landes eine rote Wetterwarnung herausgegeben, mit der die Menschen aufgefordert werden, sich zu abzukühlen und viel zu trinken. Während der heißesten Stunden des Tages sollen sie in ihren Häusern und Wohnungen bleiben.

So sehr die meisten Menschen einen sonnigen, warmen Tag genießen, so wenig denken sie oft an die Gefahren. Tatsächlich ist diese Hitze für unseren Körper einfach zu viel. Die Hitze bringt uns zum Schwitzen und lässt unsere Hände und Füße unangenehm anschwellen. In schlimmeren Fällen kann sie zu Verwirrung, Krampfanfällen und sogar zu Ohnmacht führen.

Was geschieht mit dem Körper bei extremer Hitze?

Das Ziel unseres Körpers ist es, eine Kerntemperatur von etwa 37 °C zu halten.

"Der Körper arbeitet sehr viel, um seine Kerntemperatur zu verteidigen, er mag es nicht, wenn sie sich ändert", erklärte Professor Lewis Halsey, einer der Forscher der Universität Roehampton, der eine kürzlich durchgeführte Studie über unsere "obere kritische Temperatur", die Höchsttemperatur, die der menschliche Körper erreichen kann, bevor er zu versagen beginnt, durchgeführt hat.

Wenn es heißer wird, arbeitet unser Körper auf Hochtouren, um zu seiner Standardtemperatur zurückzukehren, indem er die Blutgefäße unter der Haut weiter öffnet, um Wärme zu abzugeben und sie auszuschwitzen.

"Schweiß ist unsere wichtigste Reaktion, die einzige Möglichkeit, mit der Hitze fertig zu werden", erklärte Julie Davies, Professorin an der UCL Global Business School for Health, gegenüber Euronews.

Ein Tourist in Rom fotografiert die angezeigte Außentemperatur vor einer Apotheke, 19. Juli 2023 Tiziana FABI/AFP

Die durch den Schweiß verlorene Flüssigkeit muss ersetzt werden, indem wir mehr Wasser trinken. Wenn wir das nicht tun, können wir dehydrieren, was zu Schwindel und Ohnmachtsgefühlen führen kann - was wir als "Hitzeerschöpfung" bezeichnen.

Zu den Symptomen von Hitzestress und Hitzeerschöpfung gehören Schwindel, Übelkeit, Ohnmacht, Verwirrung, Müdigkeit, starkes Schwitzen, Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe, so der britische National Health Service (NHS).

Steigt die Körpertemperatur über den oberen Grenzwert, der von Halsey und seinen Kollegen mit 40 bis 50 Grad Celsius angegeben wird, können wir einen Hitzschlag erleiden, der dazu führen kann, dass unsere inneren Organe anschwellen und nicht mehr richtig funktionieren - mit möglicherweise tödlichen Folgen.

"Ab einer bestimmten Temperatur kann man nicht mehr genug schwitzen, um den Körper zu kühlen", so Davies. "Wenn es viel heißer als 35 oder 37 Grad wird, besteht die Gefahr eines Herzinfarkts oder eines Hitzschlags."

"Die Proteine des Körpers beginnen zu denaturieren - sie hören auf zu funktionieren, und die Nervenimpulse funktionieren nicht mehr so gut. Das Nervensystem ist weniger effektiv, und das ist ein wesentlicher Bestandteil des Körpers. Das würde sich auch auf das Herz auswirken, denn das Herz ist selbst ein Muskel", so Halsey.

Wenn dadurch eine Arrhythmie, also ein abnormaler Herzrhythmus entsteht und das Herz das Blut nicht mehr so effektiv durch den Körper pumpt, weil es nicht mehr synchron arbeitet, kann das zu einem niedrigen Sauerstoffgehalt führen. Wenn die Sauerstoffversorgung des Gehirns nicht gewährleistet ist, hat man ein echtes Problem.

Einem kürzlich erschienenen Bericht zufolge starben im vergangenen Sommer in Europa schätzungsweise 61.000 Menschen an den Folgen extremer Hitze.

Eine kürzlich in New York durchgeführte Studie ergab außerdem, dass Hitze psychische Erkrankungen verschlimmern kann. Die Forscher stellten fest, dass an heißen Tagen mehr Patienten mit Angstzuständen, Schizophrenie, Demenz und Drogenmissbrauch in die Notaufnahme kamen.

Wer ist besonders gefährdet?

"Wir alle sind anfällig für die Auswirkungen extremer Hitze, aber einige von uns sind anfälliger als andere", sagte Raquel Nunes, Assistenzprofessorin für Umweltveränderungen und öffentliche Gesundheit an der University of Warwick im Vereinigten Königreich, gegenüber Euronews.

"Ältere Erwachsene, Säuglinge und Kleinkinder, Schwangere, Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen, die im Freien arbeiten, sozioökonomisch benachteiligte Menschen und Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, sind nur einige Beispiele", so Nunes weiter.

"Dennoch können auch andere Faktoren zu hitzebedingten Auswirkungen beitragen, wie zum Beispiel soziale Isolation und Wohnqualität.

Touristen suchen in Rom Kühlung vor einem Ventilator, 19. Juli 2023 Cecilia Fabiano/LaPresse via AP

Die am stärksten gefährdeten Personen haben oft ein höheres Risiko für hitzebedingte Erkrankungen und Todesfälle, aber diese Auswirkungen sind vermeidbar, fügte Nunes hinzu. "Um diese Hochrisikopersonen zu schützen, ist es wichtig, personalisierte und gezielte Strategien und Maßnahmen zu ergreifen."

Dazu brauchen wir einen "gesamtgesellschaftlichen und vielschichtigen Ansatz", so Nunes, "der das Engagement der Gemeinschaft, Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Stadtplanung und die Zusammenarbeit zwischen Regierungsbehörden und Gemeinschaftsorganisationen umfasst."

Was sollten Sie tun, wenn es heiß ist?

Das Wichtigste ist, die Sonne so weit wie möglich zu meiden, vor allem während der wärmsten Zeit des Tages, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt. Halten Sie sich im Schatten auf, lassen Sie Kinder und Tiere nicht in geparkten Fahrzeugen zurück und verbringen Sie zwei bis drei Stunden des Tages an einem kühlen Ort.

Vermeiden Sie es, während der heißesten Tageszeiten im Freien zu trainieren, und versuchen Sie, Ihr Haus oder Ihre Wohnung nachts abzukühlen, wenn möglich. Lassen Sie morgens Ihre Vorhänge oder Jalousien herunter, damit sich Ihre Wohnung nicht aufheizt.

Experten und Behörden empfehlen, bei Überhitzung viel zu trinken und sich abzukühlen sowie Orte mit Klimaanlagen aufzusuchen. Tragen Sie lieber locker sitzende Kleidung als eng anliegende und vermeiden Sie zuckerhaltige, alkoholische oder koffeinhaltige Getränke, so die WHO.

Eine Frau in Skopje, Nordmazedonien, trinkt Wasser, 18. Juli 2023 AFP

"Flüssigkeitszufuhr ist sehr wichtig", so Davies. "Strengen Sie sich nicht an, nehmen Sie ein kaltes Bad, schließen Sie die Fenster, wenn es sonnig ist. Kochen Sie nicht, isolieren Sie heiße Leitungsrohe. Wenn Sie können, arbeiten Sie früh oder spät."

Wenn Sie oder eine andere Person sich aufgrund der Hitze unwohl fühlen, empfiehlt die WHO, sich an einen kühlen Ort zu begeben, sich zu rehydrieren und mindestens eine halbe Stunde lang die Körpertemperatur zu messen. Wenn Ihre Körpertemperatur weiterhin hoch ist, sollten Sie einen Facharzt aufsuchen.