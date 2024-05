Angesichts der bevorstehenden Wahlen sind hohe EU-Beamte nicht bereit zu bereuen, den Klimawandel zu einer Priorität ihrer fünfjährigen Amtszeit gemacht zu haben.

Der für Wirtschaft zuständige Kommissar der Europäischen Exekutive bedauert es nicht, den Klimawandel zu einem Kernstück seiner politischen Agenda gemacht zu haben, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Brüsseler Wirtschaftsforums heute (16. Mai) erfahren konnten.

Angesichts des zunehmenden Widerstands gegen die EU-Umweltpolitik und der Umfragen, die einen Rechtsruck bei den bevorstehenden EU-Wahlen vorhersagen, machen sich einige Sorgen, ob die Brüsseler Umweltagenda in der Schwebe ist.

Europa wird weiter von Protesten heimgesucht, angeführt von Landwirten, die über die Auswirkungen der EU-Umweltvorschriften auf den Agrarsektor besorgt sind. Das Schicksal des EU-Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur scheint angesichts eines möglichen Umschwungs der politischen Wetterlage ebenfalls ungewiss.

Die Beamten bereuen jedoch nicht, dass sie sich entschieden haben, die Klimaschutzpolitik in den Vordergrund zu stellen.

"Wenn wir uns fragen, ob wir die vor vier oder fünf Jahren getroffene Entscheidung bereuen, den Green Deal zum Hauptprofil der von der Leyen-Kommission zu machen, lautet meine Antwort: Nein", sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni über die fünfjährige Amtszeit, die Ende 2019 begann.

Gentiloni verwies auf "die Dringlichkeit der Klimakrise" und zitierte Satellitendaten, die zeigen, dass die globalen Temperaturen die international vereinbarte Grenze von 1,5 Grad Celsius bereits überschritten haben.

Der griechische Finanzminister Kostis Hatzidakis deutete demgegenüber an, dass es noch Spielraum gebe, um die Umweltpläne der EU zumindest teilweise zu überdenken.

"Ich denke nicht, dass wir von den Gesamtzielen, die wir uns gesetzt haben, abrücken sollten", sagte Hatzidakis, nachdem Brüssel beschlossen hatte, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 55 Prozent zu senken.

Er fügte jedoch hinzu, dass es Bereiche gebe, in denen die EU "das Tempo des Übergangs neu bewerten und die verfolgte Politik überarbeiten sollte: Die Landwirtschaft könnte ein typisches Beispiel sein", sagte er.

Gentiloni wiederum nannte Hunderte von Milliarden an Investitionen, die jedes Jahr benötigt werden, um die grünen und digitalen Ziele der Union zu erreichen. Diese könnten durch das seit langem verfolgte Ziel, die EU-Kapitalmärkte zu stärken, oder durch die eher umstrittene Idee einer öffentlichen Finanzierung durch gemeinsame EU-Anleihen finanziert werden.

Wenn Europa die klimatischen Herausforderungen nicht meistern sollte, werden manche jedoch die eigenen Regeln in Brüssel dafür verantwortlich machen - sie sagen, dass die kürzlich beschlossenen Beschränkungen für Haushaltsdefizite öffentliche Investitionen abwürgen und damit eine Rückkehr zu ideologiegetriebener Sparsamkeit signalisieren.

Die neuen EU-Fiskalregeln, seien "ein klarer Beweis für den Mangel an Visionen", sagte Tea Jarc vom Europäischen Gewerkschaftsbund und fügte hinzu, dass die Gesetze, die am 30. April in Kraft getreten sind, immer noch eine "schlechte Option" seien, auch wenn sie besser seien als die vorherigen "sehr schlechten" Beschränkungen.

Der Green Deal sei "keine Priorität, wenn wir nicht bereit sind, in ihn zu investieren", sagte Jarc und fügte hinzu: "Wir können den Leuten nichts mehr vormachen."