Israel verfügt über das zweitgrößte Tech-Ökosystem außerhalb des Silicon Valley und erwirtschaftet ein Fünftel des BIP. Jetzt bedeutet der Krieg eine große Störung.

Technologieunternehmen, die in Israel tätig sind, sollten ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärken, da sie mit Störungen rechnen müssen, so Investoren und Analysten, da das israelische Militär auf Kriegsmodus umgeschaltet hat, der eine umfassende Invasion des Gazastreifens beinhalten könnte.

Bewaffnete Hamas-Kämpfer aus dem Gazastreifen haben Hunderte von Israelis getötet und eine unbekannte Zahl von Menschen entführt und damit den Konflikt in der Region neu entfacht.

Die Hightech-Industrie ist seit einigen Jahrzehnten der am schnellsten wachsende Sektor in Israel und von entscheidender Bedeutung für das Wirtschaftswachstum. 14 Prozent der Arbeitsplätze und fast ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen auf sie.

Die israelischen Aktien- und Anleihekurse rutschten am Montag ab, nachdem Bewaffnete der Palästinensergruppe Hamas am Samstag in israelischen Städten randaliert hatten.

Außerdem feuerten die Militanten in einem Überraschungsangriff Tausende von Raketen auf Israel ab. Einige Raketen erreichten Tel Aviv und veranlassten die Fluggesellschaften, den Flugverkehr nach und von Israel einzustellen.

Israel schlug daraufhin mit Luftangriffen auf Hamas-Ziele im Gazastreifen zurück, wobei Hunderte von Menschen starben.

"Es ist eine enorme Störung des normalen Geschäftsbetriebs", sagte Jack Ablin, Chief Investment Officer und Gründungspartner von Cresset Wealth Advisors. Er sagte, dass kurzfristig Ressourcen umgeleitet werden könnten, wenn sich der Konflikt ausweitet, z. B. indem Mitarbeiter von Technologieunternehmen als Reservisten zum Militär einberufen werden.

Tech-Mitarbeiter als Reservisten einberufen

Israel hat bereits angekündigt, dass es eine noch nie dagewesene Zahl von 300.000 Reservisten einberufen wird, von denen viele aus US-amerikanischen Technologieunternehmen stammen könnten.

"Wir bereiten uns darauf vor, dass dies eine Weile dauern wird", sagte Noam Schwartz, der in Israel geborene Gründer und Geschäftsführer von ActiveFence, einem auf Online-Bedrohungen spezialisierten Technologieunternehmen mit Sitz in New York und Tel Aviv.

Wenn ein Land buchstäblich überrumpelt wird, wird neben den offensichtlichen nachrichtendienstlichen Problemen als erstes untersucht, was in den Sicherheitssystemen übersehen wurde. Quincy Krosby Globaler Chef Stratege, LPL Financial

Sein Unternehmen werde seine Kunden während des Konflikts weiter betreuen, sagte er, auch wenn er voraussichtlich zum Militärdienst nach Israel zurückkehren werde.

"Wir haben weltweit genug Leute, um sicherzustellen, dass alle unter Kontrolle sind.

Quincy Krosby, leitender globaler Stratege bei LPL Financial in Charlotte, North Carolina, sagte, dass es wahrscheinlich einen "enormen Aufwand" geben werde, um die Gebäude von Unternehmen mit Sitz in Israel vor Angriffen zu schützen, da einige Technologieausgaben mit dem Militär verbunden seien.

US-Technologiewerte gaben größtenteils nach, darunter auch Aktien von Unternehmen mit großen Niederlassungen in Israel.

Ein Sprecher des Chip-Herstellers Intel, Israels größtem privaten Arbeitgeber und Exporteur, sagte, das Unternehmen beobachte die Situation in Israel genau und ergreife Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung seiner Mitarbeiter.

Der Sprecher lehnte es ab, zu sagen, ob die Chip-Produktion durch die Situation beeinträchtigt wurde. Die Aktien von Intel fielen am Montag um 0,5 Prozent.

Nvidia, der weltweit größte Hersteller von Chips für künstliche Intelligenz und Computergrafik, sagte einen für nächste Woche in Tel Aviv geplanten KI-Gipfel ab, auf dem sein CEO Jensen Huang sprechen sollte.

Das in Israel ansässige Unternehmen Tower Semiconductor, das Kunden mit analogen und Mixed-Signal-Halbleitern vor allem für die Automobil- und Konsumgüterindustrie beliefert, erklärte, es arbeite wie gewohnt. Die in New York notierten Aktien des Unternehmens fielen um 4,9 Prozent.

Andere Tech-Giganten wie Meta Platforms, Alphabet und Apple reagierten nicht auf Bitten um Kommentare. Microsoft lehnte eine Stellungnahme ab.

Israels Technologiesektor sah sich bereits 2023 mit einer Verlangsamung konfrontiert, die durch interne politische Konflikte und Proteste noch verschärft wurde. Eine wachsende Zahl von israelischen Technologie-Start-ups hat sich in den Vereinigten Staaten niedergelassen.

KI-Sektor durch Militärausgaben angekurbelt

Der israelische Technologiesektor geht auf das Jahr 1974 zurück, als Intel eine Niederlassung gründete, aber die Start-up-Szene nahm in den 1990er Jahren einen Aufschwung und erwarb sich einen Ruf als zweitgrößtes Technologiezentrum der Welt außerhalb des Silicon Valley, mit Tausenden von Unternehmen und der Entwicklung eines bedeutenden Ökosystems.

Inzwischen sind 500 multinationale Unternehmen in Israel tätig - hauptsächlich Forschungs- und Entwicklungszentren, nachdem sie israelische Start-ups aufgekauft haben - von Intel über IBM, Apple, Microsoft, Google und Facebook.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte im Juni, Intel plane, 25 Milliarden Dollar (23,6 Milliarden Euro) für eine neue Fabrik in der südlichen Stadt Kiryat Gat, etwa 42 km von Gaza entfernt, auszugeben.

Er bezeichnete die für 2027 geplante Eröffnung als die bisher größte internationale Investition in dem Land, die Tausende von Menschen beschäftigen könnte und die Chipfabriken und Designzentren des Unternehmens ergänzen würde.

Längerfristig könnten die Investitionen in den Technologie- und KI-Sektor, in dem Israel führend ist, steigen, da diese Branchen eng mit den Militärausgaben verknüpft sind, so Krosby von LPL.

"Sie werden wahrscheinlich die Investitionen in KI erhöhen", sagte Krosby.

"Wenn ein Land im wahrsten Sinne des Wortes unvorbereitet erwischt wird, wird neben den offensichtlichen Problemen mit der künstlichen Intelligenz als Erstes untersucht, was in den Sicherheitssystemen übersehen wurde".