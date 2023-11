Von Sudesh Baniya

Die Lebenserwartung in der EU wird voraussichtlich zu einem zentralen politischen Thema werden, da der Kontinent mit einer alternden Bevölkerung zu kämpfen hat.

Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Europäers bei der Geburt liegt laut den Zahlen für 2021 bei 80,1 Jahren - doch es ist irreführend, dies auf den gesamten Kontinent zu übertragen.

Die neuesten Statistiken, die diese Woche von Europas offizieller Datenbank Eurostat veröffentlicht wurden, zeigen die Kluft zwischen den verschiedenen Regionen Kontinentaleuropas, wobei die durchschnittliche Lebenserwartung von 69 bis 85 Jahren reicht.

Von den 242 NUTS-2-Regionen - dem System der EU zur Unterteilung des Wirtschaftsgebiets - wies die bulgarische Region Severozapazen eine durchschnittliche Lebenserwartung von 69,7 Jahren auf, während die höchste Lebenserwartung in Madrid (Spanien) mit 85,4 Jahren verzeichnet wurde.

Ein steigender Lebensstandard, ein besserer Lebensstil und eine bessere Ausbildung sowie ein besserer Zugang zu hochwertigen Gesundheitsdiensten führen zu höheren Zahlen, während die niedrigeren Zahlen auf einen Mangel an diesen Faktoren hinweisen.

Die Lebenserwartung von Frauen war in allen Regionen, für die Zahlen vorlagen, höher, und im Allgemeinen wurde erwartet, dass Frauen in Europa 5,7 Jahre länger leben werden als Männer.

Auf Länderebene hat Liechtenstein mit 84,4 Jahren die höchste Lebenserwartung im Jahr 2021. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Schweizerinnen und Schweizer bei der Geburt lag bei 83,9 Jahren, gefolgt von den Spaniern mit 83,3 Jahren und den Finnen mit 83,2 Jahren.

Bis 2019 stieg die Lebenserwartung in Europa relativ konstant an und lag bei 81,3 Jahren. In den darauffolgenden Jahren war jedoch ein Rekordrückgang zu verzeichnen, der häufig auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückgeführt wird.

Die Zahlen für 2021 bedeuten einen weiteren Rückgang gegenüber der Lebenserwartung von 80,4 Jahren im Jahr 2020.

Experten gehen davon aus, dass sich dieser Rückgang mit der Zeit auflösen wird, was auf die sinkende Kindersterblichkeitsrate und den besseren Zugang zu Faktoren zurückzuführen ist, die den Lebensstandard erhöhen.

Dies spiegelt sich auch in den länderübergreifenden Statistiken wider, da die Länder mit hohen Werten im Index für menschliche Entwicklung die Spitzenplätze einnehmen.

Was genau sagen uns diese Zahlen?

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist die Lebenserwartung bei der Geburt die durchschnittliche Anzahl der Jahre, die ein neugeborenes Kind leben könnte, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Zeit, Region und Vorerkrankungen.

Der Indikator berücksichtigt die geschlechts- und altersspezifischen Sterberaten, die zum Zeitpunkt der Geburt in einem bestimmten Jahr in einem bestimmten Land, Gebiet oder einer geografischen Region herrschen.

Der Indikator wird oft als wichtiges Instrument zur Beobachtung des Wohlbefindens der Gesellschaft gepriesen und ist von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung der Regierungspolitik.

Frankreich beispielsweise sieht sich mit der Herausforderung einer immer älter werdenden Bevölkerung und der daraus resultierenden Belastung des Sozialversicherungssystems und des Gesundheitswesens konfrontiert.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat die französische Regierung Anfang des Jahres eine Reihe von Reformen verabschiedet, die darauf abzielen, das Rentenalter anzuheben und die Menschen zu ermutigen, länger zu arbeiten. Die Entscheidung löste landesweit Proteste aus.

Frankreich ist jedoch nicht der einzige Staat, der mit einer alternden Bevölkerung zu kämpfen hat, und die Franzosen leben nicht einmal am längsten. In ganz Europa steigt die Lebenserwartung seit mehreren Jahrzehnten an.