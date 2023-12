Lassen Sie in dieser Weihnachtszeit Ihre Cybersicherheit nicht im Stich, wenn Sie nicht zur Zielscheibe von Online-Hacks, Spoofs und Betrügereien werden wollen. So können Sie sich schützen.

Während sich Teile der Welt auf den Weihnachtsrummel vorbereiten, Geschenke kaufen, sich auf Reisen vorbereiten und Zeit mit ihren Lieben verbringen, warnen Experten vor einem Anstieg der saisonalen Cyberkriminalität.

Nach Erkenntnissen des Cybersicherheitsunternehmens Darktrace haben Ransomware-Angriffe in der Weihnachtszeit von 2018 bis 2020 jedes Jahr um 30 Prozent zugenommen, verglichen mit dem monatlichen Durchschnitt.

Für Ed Skoudis, den Präsidenten des SANS Technology Institute College, das Cybersicherheitsexperten ausbildet, sind die Gründe für diesen Anstieg vielfältig.

"Es gibt so viele Dinge, die man während der Feiertage tut: Partys, Geschenke, Einkaufen, dies und das. Man hat weniger Zeit und konzentriert sich nicht so sehr auf die eigene Sicherheit und die Kriminellen wissen das", so Skoudis gegenüber Euronews Next.

Der Geldfluss während dieser Zeit macht die Feiertage zum Jahresende auch wirklich zur "perfekten Zeit des Jahres für Kriminelle", so der Experte.

Cyberkriminelle haben es sowohl auf Einzelpersonen als auch auf Unternehmen abgesehen, und das in einer Zeit, in der die Firmen aufgrund von Personalknappheit "ihre Aufmerksamkeit vernachlässigen", so das auf Datenschutz spezialisierte Technologieunternehmen Proton.

Da Online-Händler große Mengen an Daten, wie z. B. Kreditkarteninformationen, in Umlauf bringen, sind sich die Kriminellen auch bewusst, dass Angriffe eine höhere Chance haben, persönliche Informationen zu erlangen, die für Betrügereien genutzt werden könnten, so das Technologieunternehmen.

Cyberkriminalität, auf die man über die Feiertage achten sollte

Wenn das Online-Shopping seinen jährlichen Höhepunkt erreicht, werden auch "gefälschte Auftragsbestätigungen von großen E-Commerce-Unternehmen" verbreitet. Im Zweifelsfall raten Experten dringend davon ab, auf Links zu klicken.

Diejenigen, die unterwegs sind, sollten auch Vorsicht walten lassen, wenn sie sich mit dem WiFi eines Flughafens oder mit öffentlichen Netzwerken verbinden, da persönliche Daten abgezweigt und Geräte beschädigt werden können.

"Die Verwendung eines VPN ist der beste Schutz, den Nutzer haben können, wenn sie sich mit einem öffentlichen WiFi-Netzwerk verbinden, weil es ihren Netzwerkverkehr verschlüsselt. Selbst wenn jemand ihre Daten abfängt, kann er sie nicht sehen, ohne sie zu entschlüsseln", so ein Sprecher von Proton gegenüber Euronews Next.

Skoudis empfiehlt auch, besonders vorsichtig mit dem Klonen von Stimmen zu sein, einer Spoofing-Technik, die mit dem Aufkommen der KI für alle auf dem Vormarsch ist.

"Wenn ich eine Minute oder so von jemandem hören kann, kann ich diese in eine KI einspeisen und sie trainieren, und dann kann ich sie dazu bringen, alles zu sagen, was ich will", sagte Skoudis.

"Stellen Sie sich vor, ein Krimineller ruft mit Ihrer Stimme Ihre Familie an und sagt: 'Oh, mein Gott, ich hatte einen Autounfall und Sie müssen sofort diese Nummer anrufen'. Die Person, die Sie anrufen, wird die Ereignisse bestätigen und sagen, dass sie ein Arzt ist, und sie wird nach medizinischen Unterlagen fragen oder Sie an die Rechnungsabteilung weiterleiten, die Sie bitten wird, eine Kreditkarte zu hinterlegen", erklärte er.

"Das ist wirklich heimtückisch und lässt die Leute aufhorchen", so der Cyberexperte.

Wie Sie Ihre Online-Konten vor den Feiertagen schützen können

Während Cyber-Sicherheit immer die Verwendung von sicheren Passwörtern, aktueller Software und Multi-Faktor-Authentifizierung erfordert, können vor der schönsten Zeit des Jahres zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden.

Der SANS-Direktor, der die 20. Ausgabe des Holiday Hack, eines Online-Spiels zur Sensibilisierung von Nutzern aller Ebenen für die Cybersicherheit, zusammengestellt hat, sagt, dass eine der wichtigsten Maßnahmen darin besteht, Zugang zu E-Mail-Adressen zu haben, die als Backups von Hauptpostfächern verwendet werden.

"Ich empfehle jedem, sich zu vergewissern, dass er noch Zugriff auf seine Backup-E-Mail-Konten für sein Haupt-E-Mail-Konto hat", so Skoudis.

"Viele Konten senden eine E-Mail an die primäre E-Mail-Adresse, wenn man sein Passwort vergessen hat. Aber was ist, wenn man keinen Zugriff auf die primäre E-Mail-Adresse hat?", fragte er und betonte, dass Passwortanfragen für Hauptkonten normalerweise in der Backup-Mailbox landen.

Ein Angreifer könnte sich sogar in Ihr Haupt-E-Mail-Konto einloggen und dessen Kennwort ändern, so dass Sie ausgesperrt werden, wenn Sie nicht auf Ihr Backup-Konto zugreifen können, an das die Nachricht "Ich habe mein Kennwort vergessen" geschickt wird.

"Das ist eine gute Sache, um sich für die Feiertage abzusichern", sagte er.

Aus praktischer Sicht empfiehlt der Experte außerdem, Bank- und Kreditkartennummern auf dem Handy zu speichern, damit man sie im Falle eines Betrugs auf sie zugreifen kann.

"Eine E-Mail kommt rein, man klickt darauf und wird betrogen. Zwei Minuten später denken Sie: 'Mist, ich bin gerade betrogen worden'. Rufen Sie sofort das Kreditkartenunternehmen und die Bank an. Je eher Sie handeln, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie das Geld überweisen können", so sein Fazit.