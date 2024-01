Das Muster auf jedem Ihrer Finger ist einzigartig, aber nun hat ein Forschungsteam ein Deep-Learning-System verwendet, um Ähnlichkeiten zwischen ihnen zu finden.

Wenn Sie ein Fan von Fernsehkrimis, Kriminalromanen oder True-Crime-Podcasts sind, haben Sie wahrscheinlich schon einmal gehört, dass Fingerabdrücke einzigartig sind.

Selbst eineiige Zwillinge, die (fast) dieselben genetischen Merkmale haben, haben nicht dieselben Fingerabdrücke.

Das bedeutet auch, dass Forensiker die Fingerabdrücke desselben Fingers benötigen, wenn sie Fälle miteinander in Verbindung bringen wollen, oder dass Sie denselben Finger zum Entsperren Ihres Telefons verwenden müssen, wenn Sie diese Methode auf Ihrem Gerät nutzen.

Ein Team der Columbia University in den USA ist der Ansicht, dass künstliche Intelligenz (KI) die forensische Genauigkeit verbessern kann.

Sie haben ein neues KI-System entwickelt, um Ähnlichkeiten zwischen den Fingerabdrücken der verschiedenen Finger einer Person zu finden.

Hod Lipson, Professor für Ingenieurwesen an der Columbia University, erzählte Euronews Next, dass einer seiner Studenten "vor einem Jahr in sein Büro gestürmt" sei und gesagt habe, er wolle die Vorstellung in Frage stellen, dass die Fingerabdrücke jedes einzelnen Fingers einzigartig seien.

Nach ein wenig Training hat die KI gelernt, dass Fingerabdrücke von verschiedenen Fingern derselben Person eigentlich ziemlich ähnlich sind. Wir müssen sie nur auf eine andere Weise betrachten. Hod Lipson Professor für Ingenieurswesen, Columbia University

"Also gab er Paare von Fingerabdrücken in ein großes KI-System ein. Manchmal stammten sie von der gleichen Person, manchmal von einer anderen", sagte er.

"Nach ein wenig Training lernte die KI, dass Fingerabdrücke von verschiedenen Fingern derselben Person eigentlich ziemlich ähnlich sind. Wir müssen sie nur auf eine andere Weise betrachten".

Als die Forscher versuchten, ihre Schlussfolgerungen in einer renommierten Fachzeitschrift für Forensik zu veröffentlichen, wurden sie abgewiesen, haben aber inzwischen ihre Forschungsergebnisse in Science Advances veröffentlicht.

Sie untersuchten auch, wie ihr Modell Ähnlichkeiten zwischen Fingerabdrücken fand.

"Am Ende stellte sich heraus, dass die Krümmung der Rillen das Wichtigste ist", sagte Lipson.

Keine neue Entdeckung

Christophe Champod, Professor für forensische Wissenschaft an der Universität Lausanne in der Schweiz und weltweiter Experte für Fingerabdrücke, sagte, diese Ähnlichkeiten seien bereits bekannt.

"Es gibt keine neue Entdeckung. Die Tatsache, dass das, was wir als allgemeine Muster bezeichnen, korreliert ist, dass es mehr Beziehungen zwischen den Fingern einer Person gibt als zwischen den Fingern verschiedener Personen, ist seit der Verwendung von Fingerabdrücken zu Identifikationszwecken bekannt", sagte er Euronews Next.

Er fügte hinzu, dass das in der Studie verwendete KI-System - ein so genanntes tiefes kontrastives Netzwerk - im Vergleich zu bestehenden automatisierten Systemen in der Forensik nicht nützlich sei.

"Sie haben keine Tests durchgeführt, die auf partiellen, verzerrten, komplizierten Spuren basieren. In diesem Szenario bin ich überhaupt nicht davon überzeugt, dass die vorhandenen kleinen Korrelationen das Gefühl der Effizienz des Systems wesentlich verbessern würden", fügte Champod hinzu.

Die Autoren der Studie gaben zu, dass dies eine Einschränkung darstellt.

"Es könnte einige Probleme mit unsauberen Daten geben, da die Fingerabdrücke am Tatort normalerweise verschmiert werden", sagte Gabe Guo, der Student an der Columbia University, der hinter der Studie steht.

Champod sagte, dass die KI-gestützte Technik zwar interessant sei, er sie aber nicht als besonders nützlich für die Forensik betrachte.

Lipson hingegen sieht das System als ein Beispiel dafür, wie KI in Zukunft eingesetzt werden kann.

"Viele Leute denken, dass KI keine neuen Entdeckungen machen kann - dass sie nur Wissen wiederkäut", sagte er.

"Aber diese Forschung ist ein Beispiel dafür, wie selbst eine relativ einfache KI mit einem relativ einfachen Datensatz, der in der Forschungsgemeinschaft seit Jahren herumliegt, Erkenntnisse liefern kann, die Experten seit Jahrzehnten entgangen sind."