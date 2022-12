Wie Saudi-Arabien zu einem attraktiveren Reiseziel werden will

Mit seinen historischen Stätten und der rund 300 Milliarden Euro teuren Megastadt hat sich Saudi-Arabien zu einem Tourismusziel in der Welt entwickelt. In dieser Woche präsentiert sich das Land auf der Weltbühne.

Führende Persönlichkeiten aus der Tourismusbranche kamen am Montag zum Weltweiten Gipfel für Reisen und Tourismus nach Riad und beleuchteten den geplanten Wandel des Landes zu einem globalen Reiseziel.

Julia Simpson, Präsidentin und CEO des World Travel and Tourism Council (WTTC), kündigte auf der Veranstaltung an, dass die WTTC-Mitglieder in den nächsten fünf Jahren mehr als 10,5 Milliarden Dollar (10,1 Milliarden Euro) in Saudi-Arabien investieren wollen. Dies ist ein wichtiger Impuls für die Verwirklichung der Tourismusziele des Landes.

Auf dem viertägigen Gipfel, dem größten in seiner 22-jährigen Geschichte, wurde auch eine neue weltweite Verbraucherstudie vorgestellt, aus der hervorgeht, dass die Lust auf internationale Reisen derzeit so groß ist, wie vor der Corona-Pandemie nicht mehr.

WTTC will 126 Mio. Arbeitsplätze schaffen

Die von YouGov im Auftrag des WTTC durchgeführte Studie ergab, dass 63 Prozent der Teilnehmer in den nächsten sechs Monaten eine Freizeitreise planen, wobei eine wachsende Zahl von ihnen Saudi-Arabien als Reiseziel positiv gegenübersteht.

"Die Erholung des Nahen Ostens nach der Pandemie ist sehr beeindruckend", sagt Maria Zarraluqui, Vizepräsidentin für globale Entwicklung der Hotelgruppe Meliá Hotels International.

"Wenn man sich die Daten der UNWTO (Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen) für die G20-Länder ansieht, ist Saudi-Arabien das Land mit dem schnellsten Wachstum bei den internationalen Ankünften. Wir haben ein 121-prozentiges Wachstum im Vergleich zu 2019 gesehen, was die Nummer eins unter den G20-Ländern in Bezug auf das Wachstum ist. Natürlich haben wir die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar mit der Fußballweltmeisterschaft und die anderen Länder, aber Saudi-Arabien ist in faszinierender Hinsicht führend." sagt Zarraluqui.

Das Jahr wird mit Tourismuszahlen schließen, die sich dem Niveau von 2019 nähern, wobei laut WTTC in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich 126 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden.

"Faszinierend ist, dass vor Corona jeder vierte neue Arbeitsplatz in der Reise- und Tourismusbranche lag. Es scheint, dass es in Zukunft einer von dreien sein wird.

Was passiert in der Reise- und Tourismusbranche?

Auf dem Gipfeltreffen, an dem 185 Länder teilnehmen, tauschen sich führende Vertreter der Branche über die Zukunft des Sektors und die Herausforderungen aus, die angegangen werden sollten, um eine sicherere, widerstandsfähigere und nachhaltigere Reise- und Tourismusbranche zu gewährleisten.

Für María Zarraluqui ist die Tourismusbranche angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit und Konflikte widerstandsfähig. "Es stimmt, dass wir Nachrichten über die Rezession und die Vorgänge in Europa hören, aber die Realität ist, dass wir derzeit keinen Rückgang bei Zimmerbelegungen haben."

"Wir sind ein Freizeitunternehmen, und es hat sich gezeigt, dass wir im Freizeitbereich widerstandsfähiger gegenüber dem Markt und seinen Schwankungen sind." Durch die Konzentration auf Kostenanalyse und Digitalisierung hofft die Meliá-Hotelgruppe, mit der Wirtschaft Schritt halten zu können.

Umweltfreundliche Energiequellen im Visier

"Wir sehen, dass wir mit einem Anstieg der Zinssätze, einer Hyperinflation an einigen Standorten und einigen Problemen mit Arbeitskräften konfrontiert sind. Wir müssen mit unserer Organisation so flexibel wie möglich sein, um mit all diesen Veränderungen auf dem Markt zurechtzukommen."

Inzwischen haben der Krieg gegen die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland dazu geführt, dass die Hotelgruppe auf umweltfreundlichere Energiequellen setzt.

"Ich denke, dass der Krieg sich auf alle auswirkt, nicht nur wegen der sozialen Komponente, die schrecklich ist, sondern vor allem, weil er einen großen Einfluss auf die Industrie und die Energieversorgung hat", sagt Zarraluqui. "Meliá hat stark in den Nachhaltigkeitsmarkt investiert, was uns widerstandsfähiger macht. Wir haben in andere Energiequellen wie Sonnenenergie, Wasserrecycling und eine starke Industrialisierung unserer Prozesse investiert, was uns hilft."

Auf der Veranstaltung, die noch bis zum 1. Dezember läuft, werden Redner wie die ehemalige britische Ministerpräsidentin Theresa May, der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon sowie der Schauspieler und Filmemacher Edward Norton auf der Bühne stehen und ihre Ansichten über die Zukunft des Tourismus darlegen.

Der saudi-arabische Tourismusminister, Ahmed Al Khateeb, eröffnete den Gipfel mit den Worten: "Mit mehr Regierungsministern und weltweit führenden CEOs als je zuvor wird es ein wahres Schaulaufen der Zukunft sein, die wir schaffen wollen. Eine Zukunft, die auf einer Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor beruht und in deren Mittelpunkt Nachhaltigkeit und Innovation stehen."