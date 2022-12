Ist das virtuelle Sightseeing die Zukunft des Reisens?

Da fast die ganze Welt anfängt, mit dem Coronavirus zu leben, werden Reisen wieder beliebter, vor allem Fernreisen. Und in Zeiten von weltweiten Klimakatastrophen, wie Überschwemmungen, Waldbrände und Dürren, steigt die Nachfrage für nachhaltiges Reisen.

Nach Angaben des World Travel and Tourism Council (WTTC) zahlen sich die umweltbewussten Bemühungen der Branche aus.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Reisesektor im Jahr 2019 für 8,1 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich war, während frühere Schätzungen von 11 Prozent ausgingen.

Der Bericht zeigt, dass das Bruttoinlandsprodukt der Branche zwischen 2010 und 2019 um durchschnittlich 4,3 Prozent pro Jahr wuchs, während ihr ökologischer Fußabdruck um 2,4 Prozent zunahm.

Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse am zweiten Tag des WTTC Global Summit sagte die Präsidentin und Geschäftsführerin des WTTC, Julia Simpson, dass der „bahnbrechende" Bericht es der Branche ermöglichen wird, den CO2-Fußabdruck des Sektors zu messen und zu verfolgen.

"Bis jetzt hatten wir keine Möglichkeit, unsere Klimabilanz branchenweit genau zu messen. Diese Daten werden den Regierungen die detaillierten Informationen liefern, die sie benötigen, um Fortschritte im Hinblick auf das Pariser Abkommen und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erzielen", so Simpson.

"8,1 % sind der Grundstein für den Erfolg. Der Schlüssel liegt darin, effizienter zu werden und die Wachstumsrate von der Menge der verbrauchten Energie abzukoppeln. Von heute an wird jede Entscheidung, jede Veränderung, zu einer besseren und helleren Zukunft für alle führen.

Was unternimmt die Kreuzfahrtindustrie, um nachhaltiger zu werden?

Für die Präsidentin und Geschäftsführerin der Cruise Lines International Association, Kelly Craighead, ist die Kreuzfahrtbranche auf dem Weg zu nachhaltigem Reisen ebenfalls auf dem Vormarsch.

Im Gespräch mit Euronews Travel in Riad sagt Craighead, dass der Weg zu kohlenstofffreien Kreuzfahrten schon vor Jahren eingeschlagen worden sei. "Einige der Maßnahmen, die die Kreuzfahrtindustrie ergreift, um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, sind der Umbau oder die Nachrüstung älterer Schiffe, damit sie einige dieser neuen nachhaltigen Kraftstoffe aufnehmen können, aber auch die neuen Schiffe, die auf den Markt kommen.“

Nahezu 60 Prozent aller neuen Schiffe, die in den nächsten fünf Jahren auf den Markt kommen würden, seien in der Lage, nachhaltige Kraftstoffe, wie LNG, Biokraftstoffe oder synthetische Kraftstoffe zu verwenden, so Craighead.

Der weltweite Aufschwung und die Bemühungen in der Ukraine

Die Branchenführer feierten nicht nur den Rückgang der Treibhausgasemissionen, sondern sprachen auch über den weltweiten Anstieg des Tourismus und erwarten, dass die Nachfrage trotz der Rezessionsängste weiterhin das Angebot übersteigen werde.

"Früher erwirtschaftete der Reise- und Tourismussektor weltweit etwa 9,6 Billionen Dollar (9,2 Billionen Euro)", sagt Simpson und fügt hinzu, dass er Ende dieses Jahres wieder bei etwa 8,5 Billionen Dollar liegen werde. "Man könnte sagen, dass es immer noch ein großes Billionen-Dollar-Defizit gibt, aber ein großer Teil davon ist China, das sich erst wieder öffnen muss.“

Sébastien Bazin, Vorsitzender und CEO des französischen multinationalen Hotel- und Gaststättenkonzerns Accor, freut sich ebenfalls über die Wiederbelebung der Reisebranche.

"Das Geschäft läuft sehr gut", sagt er. "Es hat sich schneller erholt, als ich erwartet hatte, und für das erste Halbjahr 2023 sieht es sogar ziemlich gut aus. Europa ist sehr stark, der Nahe Osten brennt. Südamerika ist besser, als ich es je erwartet habe."

Angesichts des Krieges in der Ukraine hat die Branche an einem Strang gezogen, um Kollegen aus dem Gastgewerbe und Flüchtlinge auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. „Unsere Mitglieder in der Reise- und Tourismusbranche und im Gastgewerbe haben großartige Arbeit geleistet", Simpson.

"Sie haben die Hotels in Kiew offen gehalten und die Türen ihrer Hotels für Flüchtlinge in den angrenzenden Ländern wie Polen geöffnet. Unsere Reise- und Tourismusbranche versucht zu tun, was sie kann, und wir werden auch beim Wiederaufbau der Ukraine helfen."

Bazin ist es auch ein Anliegen, seinen ukrainischen Kollegen zu helfen. "Accor ist der größte Hotelbetreiber in der Ukraine", sagt er. "Wir haben dort 4.000 Mitarbeiter, denen wir in anderen Accor-Hotels einen Arbeitsplatz bieten. Die Sache liegt mir also sehr am Herzen und ich hoffe, dass sie bald zu Ende ist."

Die Zukunft des virtuellen Reisens

Auf dem 22. WTTC-Gipfel in Saudi-Arabien konnte man auch über das Metaverse virtuell an der Veranstaltung teilnehmen - ein Beispiel für die Strategie für den digitalen Tourismus.

Anfang dieses Monats wurde die saudi-arabische Stadt Al-ʿUla zur ersten Unesco-Weltkulturerbestätte, die in der virtuellen Welt nachgebildet wurde. Das Grabmal von Lihyan in Hegra wurde in Decentraland, einer Ethereum-basierten virtuellen Plattform, für Besucher geöffnet und soll als neues Zeitalter für futuristischen Reisen gelten.

"Al-ʿUla hat das Metaversum mit einem sehr frühen Beispiel dessen betreten, was in dieser virtuellen Welt erreicht werden kann, und wir werden auch in Zukunft versuchen, diesen Raum zu erforschen und zu nutzen", sagte Philip Jones, CEO von Al-ʿUla. "Technologie ist ein fantastisches Mittel, um das Interesse der Reisenden zu wecken, sie für das Reiseziel zu begeistern und sie bei dessen Umsetzung weiter voranzubringen.“

Die Entwicklung ist nur die jüngste in einer Reihe von Eröffnungen und Attraktionen, die das Interesse der Reisenden wecken und die uralte Landschaft in das 21. Jahrhundert katapultiert. Die sandigen Dünen und historischen Behausungen gelten als Teil der saudi-arabischen Tourismusstrategie „Vision 2030“.

"Wir sind auf dem besten Weg, unsere Ziele von mehr als 240.000 Besuchern pro Jahr zu erreichen und arbeiten auf unser Ziel von zwei Millionen Besuchern pro Jahr bis 2035 hin, entsprechend dem Wachstum des Reiseziels", sagt Jones, der erwartet, dass dies rund 38.000 Arbeitsplätze und umgerechnet etwa 309 Milliarden Euro an wirtschaftlichen Auswirkungen für Al-ʿUla mit sich bringen werde.