Die günstigsten und teuersten europäischen Urlaubsziele 2023

Nach Angaben von Reiseveranstaltern und Reisebüros wird die Nachfrage nach Auslandsreisen im Jahr 2023 fast das Vor-Pandemie-Niveau erreichen. Doch mit dem Anstieg der Buchungen steigen auch die Preise für eine Reise ins Ausland.

Viele haben Mühe, sich eine Urlaubsreise leisten zu können, zumal die Lebenshaltungskosten und die Inflation so hoch sind. Die britische Post hat ihren jährlichen Holiday Money Report veröffentlicht, um Menschen mit kleinem Geldbeutel bei der Wahl ihres Reiseziels zu helfen.

Hier sind die drei Orte in Europa, an denen man günstig Urlaub machen kann, sowie das europäische Land, das als teuerstes Reiseziel der Welt gilt.

Welches sind die günstigsten Urlaubsziele in Europa im Jahr 2023?

Der Holiday Money Report, der jedes Jahr von der Post veröffentlicht wird, listet weltweite Reiseziele nach ihrer Erschwinglichkeit auf. Die schlechte Nachricht ist, dass die Preise für Essen, Getränke und andere touristische Ausgaben in 80 Prozent der Urlaubsorte und Städte weltweit gestiegen sind.

Bei einer Umfrage der britischen Post gaben viele Menschen in Großbritannien an, dass sie in diesem Jahr früher mit dem Sparen beginnen müssen, um sich ihre Reise leisten zu können. 43 Prozent wollen laut Umfrageergebnis Urlaub im Ausland machen, weil dieser weniger kostet als ein Urlaub in Großbritannien.

Um die günstigsten Reiseziele der Welt für 2023 zu ermitteln, wurden in dem Bericht die Kosten für acht touristische Grundnahrungsmittel wie Kaffee, Bier, Sonnencreme und ein Drei-Gänge-Menü verglichen.

Das türkische Marmaris ist 2023 das günstigste Urlaubsziel in Europa

Wer Sonne und Meer für wenig Geld sucht, wird an der türkischen Türkisküste fündig. Marmaris, ein Badeort mit kobaltblauem Wasser und glitzernden Yachthäfen, ist laut der Umfrage das günstigste Urlaubsziel in Europa.

Der Küsten-Hotspot belegte im vergangenen Jahr sogar den ersten Platz auf der Liste weltweiter Ziele, ist aber 2023 hinter Kapstadt in Südafrika auf den zweiten Platz abgerutscht.

Wie vielerorts haben sich die Preise seit dem letzten Jahr aufgrund der Inflation und einer 55-prozentigen Erhöhung des Mindestlohns in Bars und Restaurants mehr als verdoppelt.

Dennoch bekommt man einen Kaffee für 1,65 €, eine Flasche Bier für knapp 3,40 € und ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen einschließlich Hauswein für rund 45,60 €.

Portugals Algarve hat den günstigsten Kaffee und Wein

Wenn Sie günstige Getränke mögen, bietet die portugiesische Algarve das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im Holiday Money Report wird sie als günstigstes Reiseziel der Eurozone eingestuft, obwohl die Preise seit dem letzten Jahr um ein Drittel gestiegen sind.

An der Küste mit ihren zerklüfteten Felsen und weiß getünchten Häusern gibt es jedoch von allen Reisezielen weltweit den günstigsten Kaffee mit 0,92 € und den preiswertesten Wein mit 2,06 €.

Sunny Beach in Bulgarien bietet Reisenden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. - Canva -

Bulgariens Sonnenstrand ist der beste Ort für günstiges Essen

Im bulgarischen Sunny Beach am Schwarzen Meer ist das Essen und Trinken angenehm erschwinglich. Eine Tasse Kaffee kostet in dem Küstenort nur 1,09 € und eine Flasche Bier 2,18 €.

In Sunny Beach ist ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen mit Wein mit knapp über 36 £ (41 €) am günstigsten in Europa. Das ist eine gute Nachricht für Reisende, die die vor Ort gefangenen Meeresfrüchte probieren möchten.

Das Abendessen lässt sich in Bulgarien bestens mit einem Rakia abrunden, einem bulgarischen Schnaps aus fermentierten Früchten, hochprozentig und ebenfalls günstig.

Das isländische Reykjavik ist das teuerste Urlaubsziel im Jahr 2023

Reykjavik in Island - Canva -

Das Schlusslicht der weltweiten Rangliste bildet Reykjavik in Island.

Die Hauptstadt mit ihrer beeindruckenden modernen Architektur und den geothermischen Schwimmbädern ist einer der teuersten Orte zum Essen und Trinken in Europa.

Reykjavik hat eine aufkeimende Craft-Bier-Szene und ein pulsierendes Nachtleben, aber ein Abend in der Stadt kann das Budget stark belasten - eine Flasche Bier oder ein Glas Wein kostet im Schnitt 10,25 €.

Wenn Sie auswärts essen gehen möchten, sollten Sie sich auf eine Rechnung von etwa 156 Euro für ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen mit Hauswein einstellen.