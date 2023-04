Von Callum Tennant

Spanien ist dabei, seine europäischen Nachbarn im Hochgeschwindigkeitszugverkehr zu überholen.

Seit 2021 sind die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, ihre Eisenbahnmärkte für ausländische Wettbewerber zu öffnen - eine Reform, die Spanien mit Begeisterung angenommen hat.

In kurzer Zeit hat das Land die Zahl seiner Hochgeschwindigkeitsbetreiber verdreifacht, was zu mehr Wettbewerb, einer größeren Verfügbarkeit von Zügen und niedrigeren Preisen für Reisende geführt hat.

Was kann das übrige Europa von Spaniens radikaler Umgestaltung des Schienenverkehrs lernen und warum fallen einige Länder zurück?

Was steckt hinter der Bahnrevolution in Europa?

Seit die Flugverweigerung 2018 ihren Siegeszug angetreten hat, geht es darum, die Menschen auf die enormen Emissionen aufmerksam zu machen, die wir beim Fliegen verursachen, und sie dazu zu bringen, ihre Reisegewohnheiten zu ändern.

Flugreisen machen derzeit 2,5 Prozent der weltweiten Kohlendioxidemissionen aus, eine Zahl, die in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich noch steigen wird.

Doch immer mehr Touristen fragen sich, wie sie Billigflugreisen realistisch ersetzen können, vor allem, wenn sie nur ein paar Tage Zeit haben, um zu verreisen.

Das Reisen mit dem Hochgeschwindigkeitszug ist in vielen Fällen die natürliche Alternative zum Kurzstreckenflug. Im Zuge des Wettlaufs um die Erreichung der Netto-Nullemission beginnen die Länder, diesen Trend zu unterstützen.

Frankreich machte letztes Jahr Schlagzeilen, als es Flüge zwischen Städten verbot, die durch eine Zugfahrt von weniger als 2,5 Stunden verbunden sind. Viele Regierungen haben günstige Bahntickets eingeführt, wie z. B. das neue 49-Euro-Ticket in Deutschland.

Da immer mehr Menschen in Europa auf die Bahn umsteigen wollen, trägt die EU-Gesetzgebung dazu bei, den Wettbewerb anzukurbeln und den Reisenden eine größere Auswahl und häufig niedrigere Preise zu bieten.

Spanien ist eines der Länder, die die neuen EU-Vorschriften am enthusiastischsten angenommen haben, und die Ergebnisse sind enorm.

War Spanien schon immer ein führendes Land im Schienenverkehr?

Bis zum Jahr 2021 war die spanische Bahngesellschaft Renfe die einzige Möglichkeit, mit dem Hochgeschwindigkeitszug innerhalb Spaniens zu reisen. Wer jedoch fliegen wollte, hatte die Wahl zwischen Iberia, Vueling, Air Europa und Air Nostrum.

Die Ankunft von Ouigo España markierte jedoch den Beginn eines Umbruchs im spanischen Bahnverkehr, und Spanien wurde das erste EU-Land, in dem drei verschiedene Unternehmen auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke miteinander konkurrierten.

Ouigo España, eine Tochtergesellschaft der staatlichen französischen Eisenbahngesellschaft SNCF, betreibt jetzt Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien, die mit dem etablierten Unternehmen Renfe konkurrieren. Zunächst konkurrierte Ouigo España nur auf der Strecke Madrid-Barcelona, doch seit 2022 verkehrt das Unternehmen auch auf der Strecke Madrid-Valencia.

Als Reaktion auf diesen verstärkten Wettbewerb führte Renfe seine eigene Marke Renfe Avlo ein, die mit umlackierten und modifizierten Renfe-Zügen preisgünstige Verbindungen anbietet. Renfe Avlo befindet sich noch im Aufbau, im Juni dieses Jahres sollen neue Verbindungen nach Sevilla aufgenommen werden.

Ende 2022 ist zu Renfe und Ouigo España ein dritter Wettbewerber hinzugekommen: iryo. Die Marke, die sich teilweise im Besitz der italienischen Eisenbahngesellschaft Trenitalia und der spanischen Air Nostrum befindet, bot bei ihrem Markteintritt Tarife ab 18 Euro an.

Simone Gorini, CEO von iryo, betont zwar, dass es sich bei der Marke nicht um einen ‘Billigflieger auf Schienen’ handelt, aber die Preise sind insgesamt deutlich gesunken.

"Der Wettbewerb hat die Preise gesenkt und dazu geführt, dass die Hochgeschwindigkeitszüge ihren elitären Charakter verloren haben", sagt Spaniens Verkehrsministerin Raquel Sanchez. Dies habe die "soziale Rentabilität der Investitionen" erhöht und "das Recht auf Mobilität für alle Bürger" sichergestellt, fügt sie hinzu.

Mehr Betreiber bedeuten auch, dass mehr Züge fahren. Nach Angaben der Verkehrsministerin dürfte sich dadurch die Zahl der Hochgeschwindigkeitszüge auf den Strecken Madrid-Barcelona, Madrid-Levante und Madrid-Süd in absehbarer Zeit etwa verdoppeln.

Hochgeschwindigkeits- und Regionalzüge im Bahnhof Zaragoza-Delicias in Spanien. Canva

Niedrigere Preise und des stärkerer Wettbewerb haben sich positiv auf die ganze Branche niedergeschlagen. Trotz der Auswirkungen der Pandemie reisten im vergangenen August 310.000 Fahrgäste mit der Bahn zwischen Madrid und Barcelona, gegenüber 265.000 im August 2019.

Warum der plötzliche Wandel im spanischen Bahnbetrieb?

Der dramatische Wandel auf dem spanischen Hochgeschwindigkeitsmarkt ist auf das vierte Eisenbahnpaket der EU zurückzuführen. Seit 2020 sind die EU-Länder verpflichtet, ihre nationalen Eisenbahnmärkte für den Wettbewerb zu öffnen - auch für den Wettbewerb aus anderen Staaten.

Außerdem müssen die EU-Länder strukturelle und technische Reformen durchführen, um den grenzüberschreitenden Zugverkehr zu erleichtern.

"Für Spanien war [das Paket] der Schlüssel zum Liberalisierungsprozess und zu einem offenen Eisenbahnmarkt mit drei Hochgeschwindigkeitsbetreibern und vier kommerziellen Marken", sagt Gorini.

Wo sonst in Europa ist der Schienenverkehr führend?

Spanien macht zwar mit seiner raschen Umgestaltung Schlagzeilen, ist aber nicht das einzige europäische Land, in dem Reisende in den Genuss wettbewerbsfähiger Eisenbahnen und günstigerer Fahrkarten kommen.

In Italien hat der Einsatz für die Liberalisierung des Eisenbahnverkehrs in der EU den größten Unterschied gemacht.

"Italien wird in der Regel als erstaunlicher Erfolg dargestellt", sagt Mark Smith, Bahnexperte und Betreiber der Eisenbahn-Website The Man in Seat 61: "Der Wettbewerb zwischen der staatlichen Bahngesellschaft Trenitalia und der privaten Italo auf der wichtigsten Hochgeschwindigkeitsstrecke hat die Qualität und die Fahrgastzahlen gesteigert, aber die Preise um 20 bis 25 Prozent gesenkt", erklärt er. "Das kommt allen zugute, außer den Fluggesellschaften, die Binnenlandflüge anbieten".

Tatsächlich zeigen die Zahlen der EU-Kommission für 2019, dass sich die Zahl der Bahnreisenden zwischen Rom und Mailand innerhalb eines Jahrzehnts fast vervierfacht hat: von 1 Million im Jahr 2008 auf 3,6 Millionen im Jahr 2018. Mehr als zwei Drittel der Reisenden zwischen den beiden Städten nehmen heute den Zug, und der Anteil der Flüge auf dieser Strecke ist deutlich zurückgegangen.

In Italien sind Hochgeschwindigkeitszüge so erfolgreich, dass sie zum Konkurs der größten Fluggesellschaft des Landes 2021 beigetragen haben.

Welche EU-Länder hinken beim Zugverkehr hinterher?

Obwohl die EU-Vorschriften besagen, dass jedes Mitgliedsland diese Veränderungen im Bahnverkehr umsetzen sollte, waren nicht alle Staaten so aufgeschlossen wie Italien und Spanien.

"Es gibt enorme Unterschiede in Europa", sagt Smith. "Einige Länder wie Italien scheinen es wirklich angenommen zu haben. Andere, wie Frankreich, haben nur das Nötigste getan, und es erweist sich immer noch als ziemlich schwierig, in den von der SNCF beherrschten französischen Eisenbahnmarkt einzudringen", erklärt er.

Spanien, das seine Märkte für ausländische Konkurrenten geöffnet hat, ist besonders kritisch gegenüber Ländern, die offenbar nur zögerlich vorankommen.

"Der Wettbewerb, den wir hier praktizieren, sollte in der gesamten Union Standard sein", erklärte die spanische Verkehrsministerin Raquel Sánchez im Jahr 2022, nachdem iryo seinen Dienst Madrid-Valencia aufgenommen hatte. "Ich kann die Hindernisse für die Liberalisierung des Schienenverkehrs, die wir in einigen Ländern sehen, nur als ungerechtfertigt bezeichnen.”

Ländern, die sich nicht an die Vorschriften halten, droht die Europäische Kommission mit rechtlichen Schritten. Deutschland und Polen haben bereits Mahnungen erhalten, weil sie bestimmte Bereiche der neuen Vorschriften nicht einhalten.

Aber selbst Länder, die sich öffnen, wie z. B. Spanien, stehen noch vor Herausforderungen.

"Der Markteintritt neuer Betreiber wird in hohem Maße davon abhängen, dass Adif [die spanische Gesellschaft für die Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur] den Markt ankurbelt, indem sie die Kosten für den Zugang zum Netz senkt und einen klaren Rechtsrahmen schafft, der für mehr Rechtssicherheit sorgt", sagt Gorini.

Doch selbst wenn die Kosten niedrig sind und die Länder für den Wettbewerb offen sind, kann ein Mangel an verfügbaren gebrauchten Zügen neue Betreiber vom Markteintritt abhalten.

Wo wird der Bahnbetrieb in Europa verbessert?

Die gute Nachricht für umweltbewusste Reisende ist, dass in vielen EU-Ländern die Zahl der Bahnbetreiber deutlich zunimmt. Dies bedeutet, dass die Häufigkeit der Verbindungen zunimmt und die Preise sinken werden.

In einem Gespräch mit Euronews Travel nannte ein Sprecher der Europäischen Kommission vor allem Tschechien, Schweden und Österreich als Beispiele für die Auswirkungen der Liberalisierung des Schienenverkehrs.

Die Öffnung der Eisenbahnen und die Verbesserung der Interoperabilität tragen auch zur Wiederbelebung der grenzüberschreitenden Nachtzüge bei, wie zum Beispiel der wiederbelebten Nachtzugstrecke Prag-Frankfurt.

Europäische Bahnreisende können sich auf mehr freuen

Marktöffnungen dieser Art werden nun immer häufiger vorkommen. Frankreich hat mehrfach angekündigt, Strecken wie Paris-Lyon noch in diesem Jahr zu öffnen.

Da immer mehr EU-Länder ihre Märkte öffnen, werden auch neue Eisenbahnstrecken gebaut.

Wenn neue Strecken wie die Rail Baltica, ein gigantisches Projekt, das die baltischen Staaten mit Polen verbinden soll, in Betrieb gehen, dürften sie sofort von den Vorteilen mehrerer Betreiber profitieren.

Da niedrigere Preise immer mehr Menschen dazu bewegen, mit der Bahn zu reisen, wird der Anreiz, die Bahnverbindungen zu verbessern, nur noch weiter zunehmen. Die Eisenbahnrevolution in der EU nimmt an Fahrt auf.