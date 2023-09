Von Nichola Daunton

Wo man in Europa am besten die jahreszeitlichen Rot-, Gold- und Brauntöne genießen kann.

Bald ist es wieder soweit: Die Nächte werden länger, die Temperaturen sinken und es duftet nach Pumpkin Spiced Lattes. Der Herbst bringt nicht nur (hoffentlich) Erleichterung von den extremen Hitzewellen des Sommers, sondern verwöhnt uns auch mit herrlichen Herbstfarben.

WERBUNG

Warum also nicht den Lieblingspullover einpacken und eine romantische Reise in Europa unternehmen, um das schönste Herbstlaub zu sehen, das die Jahreszeit zu bieten hat?

Hier sind unsere sieben besten Herbstreiseziele, um durch raschelndes Laub zu stapfen.

7. Bleder See, Slowenien

Der Bleder See bietet einige der spektakulärsten Aussichten in Slowenien und ist die Heimat der einzigen natürlichen Insel des Landes. Ein Spaziergang um den See dauert etwa anderthalb Stunden, genug Zeit also, um die prächtigen Bronze- und Goldblätter zu bewundern.

Bleder See, Slowenien Canva

In den Herbstmonaten ist das Wasser zwar zu kalt zum Schwimmen, aber Sie können ein Ruderboot mieten und zur Insel Bled hinübergleiten. Vergessen Sie nicht, Ihr Handy aufzuladen - Fotos sind hier Instagram-Gold wert.

6. Der Lake District, England

Wenn Sie den Lake District besuchen, werden Sie verstehen, warum die Gegend mit ihren atemberaubenden Aussichten so viele Dichter der Romantik, von Samuel Taylor Coleridge bis Wordsworth, inspiriert hat. Dieses geschützte Stück Nordengland gehört seit 2017 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Der Lake District, England. Canva

Machen Sie sich frühmorgens auf den Weg nach Buttermere, wenn das Wetter ruhig und klar ist, und genießen Sie den spiegelglatten See, der das Herbstlaub reflektiert. Fahren Sie am Nachmittag weiter nach Coniston Water, wo Sie eine Mischung aus immergrünen und sommergrünen Bäumen erwartet.

5. Perthshire, Schottland

Nirgendwo ist der Herbst so schön wie in Schottland, und die Grafschaft Perthshire bietet einige spektakuläre Aussichten. Mit einem Fuß in den Highlands und einem in den Lowlands ist Perthshire die Heimat der Meikleour Beech Hedge, die einen Guinness-Weltrekord als höchste Hecke der Welt hält.

Perthshire ist ein wilder Teil von Schottland. Canva

The Hermitage, ein atemberaubendes Waldstück im Besitz des National Trust, färbt sich im Herbst in tiefes Gold und Rotbraun und beherbergt romantische Ruinen und einen Wasserfall.

Wenn Ihnen der Anblick der Natur nicht ausreicht, buchen Sie Tickets für den Enchanted Forest in Pitlochry. Von Ende September bis Oktober verzaubert das Licht- und Klangspektakel die herbstlichen Wälder von Perthshire zusätzlich.

4. Schloss Neuschwanstein, Bayern, Deutschland

Wenn Sie nach Märchenschlössern suchen, werden Sie wahrscheinlich auf Neuschwanstein stoßen. Wie aus einem Disney-Film entsprungen, ist das Turmschloss von zerklüfteten Hügeln umgeben, die mit herbstlichen Bäumen bedeckt sind und die Atmosphäre noch verstärken.

Das in den bayerischen Alpen gelegene Schloss wurde im späten 19. Jahrhundert für König Ludwig II. erbaut und kann nur mit einer Führung besichtigt werden.

WERBUNG

Bavarian castle, Germany. Canva

Besuch mit dem Auto? Machen Sie sich auf die fünfstündige Fahrt in den prachtvollen Schwarzwald, der mit seinen Eichen, Ulmen und Buchen und den immergrünen Kiefern einen starken Kontrast bietet.

3. Transsilvanien, Rumänien

Transsilvanien wird vielleicht immer noch mit Vampiren und gotischer Architektur in Verbindung gebracht, aber es ist auch einer der besten Orte in Europa, um atemberaubende Herbstfarben zu sehen. Der Mociar-Wald ist das älteste Waldgebiet Rumäniens und erstreckt sich über 1.400 Hektar in Siebenbürgen, ideal für eine Erkundungstour an einem kühlen Herbsttag.

Eine weitere Möglichkeit, die herbstliche Landschaft zu genießen, sind die vielen Höhenstraßen Rumäniens. Die 90 km lange Transfagarasan-Straße, die Siebenbürgen mit der Walachei verbindet, erreicht eine Höhe von 2.042 m und ist damit die zweithöchste Straße in Rumänien.

Transylvania trees Canva

2. Loire-Tal, Frankreich

Das Loiretal ist weltberühmt für seinen Wein und erstrahlt im Herbst in neuem Glanz. Wenn Sie nicht gerade den Wein probieren, können Sie beobachten, wie sich die Weinreben in den Schlössern der Region tiefrot und violett färben.

Sonnenuntergang über einem herbstlichen Weinberg. Canva

Das Château de Chaumont-sur-Loire ist im Herbst besonders beliebt, denn es schmückt sein Gelände mit Kürbissen und Kürbisgewächsen und verleiht der ohnehin schon wunderschönen Umgebung ein einzigartig herbstliches Flair.

WERBUNG

1. Lappland, Finnland

Obwohl es traditionell eher mit dem Winter als mit dem Herbst in Verbindung gebracht wird, erwacht Lappland im Herbst wirklich zum Leben. Zu dieser Jahreszeit sind nicht nur die Nordlichter am stärksten, sondern auch Rovaniemi, die Hauptstadt Lapplands, im prachtvollen Herbstgewand ihrer vielen schönen Bäume.

Nordlichter treten im Herbst in Lappland häufiger auf Canva

Es schneit zwar meist noch nicht, aber die Temperatur sinkt trotzdem auf frostige -2 °C. Denken Sie also daran, sich warm einzupacken.