Ich bin mit der Nachtfähre und dem Schlafwagenzug durch Europa gereist, um herauszufinden, wie es um Komfort, Kosten und Nachhaltigkeit bestellt ist.

In einer Stadt einzuschlafen und in einer anderen wieder aufzuwachen, klingt für viele Reisende nach Glückseligkeit. Aber können Schlafzüge eine gute Nachtruhe bieten, während sie einen durch verschiedene Länder bringen? Und wie sind sie im Vergleich zu Fähren in Bezug auf Komfort, Kosten und Nachhaltigkeit?

Meine fünfköpfige Familie hat diese Frage während eines einmonatigen Europaabenteuers getestet. Mit Kindern im Alter von drei, acht und 10 Jahren haben wir zwei Arten von Übernachtungsmöglichkeiten genutzt.

Hier erfahren Sie, wie es um das Schlafen auf einer Fähre im Vergleich zum Schlummern im Zug bestellt ist.

Wie sieht es mit dem Komfort in den Kabinen von Schlafzügen und Fähren aus?

Für unsere Fährüberfahrt von Newcastle nach Amsterdam, die 16 Stunden und 45 Minuten dauert, hatten wir eine Kabine mit fünf Betten gebucht. Auf der einen Seite befand sich ein Dreifach-Etagenbett für die Jungen und auf der anderen Seite ein Einzelbett mit einem ausziehbaren Etagenbett darüber.

Das Zimmer war überraschend geräumig und verfügte über eine eigene Dusche und Toilette. Die Betten waren bereits mit hochwertigen Laken und Bettdecken bezogen, und die Matratzen waren bequem und hatten eine gute Größe, selbst für meinen 2 m großen Mann.

Die größten Nachteile waren die Seekrankheit, die meinen ältesten Sohn daran hinderte, gut zu schlafen, und der nächtliche Lärm aus anderen Kabinen, verursacht von Reisenden zur Partyhauptstadt Europas.

Etagenbetten im Nightjet-Zug der ÖBB. Nightjet - Harald Eisenberger

Im Vergleich dazu war der 13-stündige Nightjet-Zug, den wir von 's-Hertogenbosch (den Bosch) in den Niederlanden nach Innsbruck in Österreich nahmen, natürlich viel kompakter. Wir reisten in einem Liegewagenabteil mit sechs Schlafplätzen und ausziehbaren Dreierkojen auf beiden Seiten.

Mit all unserem Gepäck war es sehr eng - vor allem, als wir unsere Betten mit den bereitgestellten Laken, Decken und Kissen selbst beziehen mussten.

Außerdem hatten wir einen sehr nassen Tag im Efteling-Vergnügungspark verbracht und hatten viele wasserfeste Kleidungsstücke, die zum Trocknen aufgehängt werden mussten, was sich als eine Herausforderung erwies.

Die Gemeinschaftstoilette und ein Waschraum mit einem Waschbecken, aber ohne Dusche, befanden sich weiter hinten im Wagen. Die Betten waren schmal, und während die Jungen gut schliefen, konnten weder mein Mann noch ich aufgrund der Zugbewegungen viel Ruhe finden.

Wie sieht es mit der Sicherheit in Nachtzügen und auf Fähren aus?

Auf der Fähre gibt es ein umfassendes Check-in-Verfahren. Sobald Sie an Bord sind, können Sie Ihr Gepäck in Ihrem Zimmer deponieren, zu dem Sie mit einer Schlüsselkarte Zugang haben und das von innen verschlossen werden kann, so dass niemand sonst hineingelangen kann.

Im Nightjet zeigen Sie dem Kontrolleur an Bord einfach Ihre Papiere. Sie müssen Ihr Gepäck in den verfügbaren Fächern Ihres Abteils verstauen. Wir wurden gewarnt, zur Sicherheit das Schloss an der Innentür zu benutzen, aber es gibt keine Möglichkeit, das Abteil abzuschließen, wenn es unbeaufsichtigt bleibt.

Es ist ein bisschen wie ein Schlafsaal in einer Jugendherberge auf Schienen. Die sechste Koje in unserer Hütte wurde von einem jungen Dänen belegt, der sein 'gap year' in Amsterdam verbrachte und auf dem Weg zu einem Familienskitrip nach Österreich war.

Ich fand erst nach der Buchung heraus, dass ich für das sechste Bett in unserem Abteil selbst hätte buchen können. Aber da war es schon zu spät, um unsere Reservierung zu ändern - ich hatte bereits eine PDF-Datei unserer Tickets heruntergeladen, ohne zu wissen, dass ich dadurch unsere Buchung bis zum Tag der Abreise nicht mehr stornieren oder ändern konnte.

In den meisten Nachtzügen gibt es Liegewagenabteile nur für Frauen, und man kann auch Privatabteile mit Betten buchen, wenn man bereit ist, mehr zu bezahlen.

Da wir gehört hatten, dass es in Nachtzügen häufig zu Diebstählen kommt, waren wir besonders wachsam, was unsere Taschen anging. Erfahrene Zugreisende verringern das Diebstahlrisiko, indem sie ihre Taschen mit Fahrradschlössern an den Gepäckablagen befestigen.

Der offensichtliche Nachteil dabei ist, dass Sie bei Verlust des Schlüssels oder Vergessen der Zahlenkombination Ihr Gepäck möglicherweise nicht mehr öffnen können, wenn Sie aussteigen wollen.

Meine Kinder liebten das Abenteuer, über Nacht durch Europa zu reisen. Catherine Lofthouse

Wie sieht es mit den Kosten für Nachtzüge und Fähren aus?

Wir haben für unsere Fährüberfahrt zwischen Newcastle und Amsterdam fast 180 £ (208 €) bezahlt, einschließlich einer Fünf-Bett-Kabine und Shuttlebussen von den Stadtzentren an beiden Enden.

Wir haben im November für eine Reise im März gebucht und einen 20-prozentigen Frühbucherrabatt in Anspruch nehmen können. Es macht Sinn, abzuwarten und nach Sonderangeboten Ausschau zu halten, vor allem, wenn Sie noch eine Weile Zeit haben, bevor Sie Ihre Reise antreten wollen, und wenn die Reise nicht in eine verkehrsreiche Zeit fällt.

Es ist möglich, Eurostar-Tickets von London nach Amsterdam ab 39 £ (45 €) pro Erwachsenem und 28 £ (33 €) pro Kind unter 11 Jahren zu bekommen - wenn Sie im Voraus buchen - was für unsere fünfköpfige Familie 162 £ (188 €) bedeutet hätte.

Nachtzüge werden immer beliebter, daher ist es am besten, einen Liegeplatz zu buchen, sobald Sie Ihre Reisedaten kennen. Sie sind in der Regel schon lange vor den Hauptreisezeiten ausverkauft, und einige Strecken werden nur zu bestimmten Zeiten des Jahres bedient.

Ein Bett in einem Liegewagen mit sechs Plätzen im Nightjet von Bosch nach Innsbruck kostet in der Regel ab etwa 80 € pro Person oder ab 317 € für ein Privatabteil.

Wir haben im Rahmen eines Blitzangebots Interrail-Pässe zum halben Preis erworben, mit denen wir einen Monat lang für 560 £ (645 €) durch Europa reisen konnten. Darin enthalten waren zwei Fahrkarten für Erwachsene und zwei Freikarten für Kinder unter 12 Jahren (Kinder unter fünf Jahren reisen ohnehin kostenlos).

Damit war ein Teil der Kosten für unsere Reise von Den Bosch nach Innsbruck abgedeckt, aber man kann mit Interrail keine Nachtzüge benutzen, ohne Sitzplatz- oder Bettreservierungen zu bezahlen.

Wir zahlten 173,50 € (150 £) für unsere Liegewagen - 34 € für jeden Interrail-Passinhaber und 38,50 € für meinen Dreijährigen, der keinen eigenen Pass hatte. Er hätte umsonst reisen können, wenn wir ein Bett mit ihm geteilt hätten, aber wir wollten, dass er sein eigenes Bett hat.

Wir hatten zwei Monate im Voraus gebucht, kurz vor dem Reisetermin war der Zug ausverkauft. In unserem Fahrpreis waren ein warmes Getränk und ein Brötchen mit Marmelade zum Frühstück enthalten.

Wie sieht es mit der Nachhaltigkeit von Nachtzügen und Fähren aus?

Nach verschiedenen Schätzungen ist die Fahrt mit dem Zug oder der Fähre etwa siebenmal umweltfreundlicher als die Reise mit dem Flugzeug. Was die Emissionen angeht, ist das Reisen mit dem Zug etwas umweltfreundlicher als mit der Fähre.

Jüngste Untersuchungen der Website FerryGoGo zeigen, dass unsere Kohlenstoffemissionen auf der Fähre, die etwa 440 km zurücklegt, über Nacht, 100 g pro km für alle fünf von uns betrugen, also insgesamt 44 kg.

Dabei sind die Shuttlebusse an beiden Enden der Fähre und die Tatsache, dass die Zugfahrt nach Newcastle doppelt so lange dauert wie die Fahrt nach London, noch gar nicht berücksichtigt - all das hat unseren CO2-Fußabdruck vergrößert.

Einer der Vorteile der Bahn ist, dass man in der Regel direkt in das Zentrum der Stadt kommt, die man besuchen möchte, was sowohl die Reisezeit als auch die Emissionen reduziert. Hätten wir den Eurostar von London nach Amsterdam genommen, wären die CO2-Emissionen meiner Familie 42 kg gewesen.

Die ÖBB (Österreichische Bundesbahnen), die einen Großteil der Nachtzüge in Europa betreiben, haben errechnet, dass pro Kilometer und Fahrgast 14,3 g CO2-Emissionen entstehen. Das sind etwas mehr als 12 kg pro Person für unsere 860 km lange Reise zwischen Den Bosch und Innsbruck oder etwas mehr als 61 kg für uns alle fünf.

Die ÖBB schätzen außerdem, dass unsere Reise im Vergleich zur Fahrt mit dem Auto rund 180 kg CO2 einspart.

Sowohl die Fähre als auch der Zug sind nachhaltigere Reisemethoden als das Flugzeug, das laut Eurostar zwischen der englischen und der niederländischen Hauptstadt 60,7 kg CO2-Emissionen pro Passagier ausstößt, also rund 300 kg für fünf Passagiere.

Warum Sie das Reisen über Nacht ausprobieren sollten

Es ist unbezahlbar, einen ganzen Tag für Erkundungen zur Verfügung zu haben, anstatt zumindest einen Teil des Tages mit Reisen zu verbringen und am Zielort müde zu sein.

Selbst wenn man nicht viel Schlaf bekommen hat, hat man sich wenigstens hingelegt und entspannt, anstatt sein Gepäck durch den Zoll zu schleppen.

Insgesamt hat die Fähre in Sachen Komfort gewonnen - zumindest für diejenigen von uns, die nicht unter Seekrankheit leiden. Der Nachtzug hat jedoch in Bezug auf Kosten, Zeit und Nachhaltigkeit gewonnen.

Die Jungs liebten das Abenteuer, sowohl auf der Fähre als auch im Zug zu übernachten, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob wir beides so schnell wieder tun werden.

Aber im Flachland einzuschlafen und in den Bergen aufzuwachen war ein besonderer Moment unserer europäischen Bahnreise, und wir werden immer froh sein, dass wir das Reisen über Nacht ausprobiert haben.