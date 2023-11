Die Einwohner von Austin in Texas sind stolz auf ihre Stadt - denn die wird auch als die Hauptstadt der Live-Musik bezeichnet. Sänger Foy Vance fragt nach, was die Metropole musikalisch so anziehend macht.

Foy Vance ist ein Sänger und Komponist aus Nordirland. Er ist überall auf der Welt aufgetreten, doch es gibt einen Ort, dessen Musik ihn immer wieder anzieht: Die USA.

„Ich befinde mich also auf einer Reise, um verschiedene Städte im Land zu besuchen, um die beste Musik, das beste Essen und die beste Kultur zu erleben, die es gibt. Und heute bin ich in Austin, Texas. Von vielen als die Hauptstadt der Live-Musik bezeichnet. In Austin gibt es Hunderte Veranstaltungsorte für Live-Musik und einige erstklassige Musikfestivals, wie das South by Southwest und Austin City Limits.

Dies ist derzeit eines der beliebtesten Reiseziele des Landes. Es ist eine Stadt voller Leben. Es gibt so viel zu entdecken, so dass ich es für das Beste hielt, einige Experten vor Ort zu finden, mir helfen konnten.

Also bin ich mit Clementine und Bethany von Twisted Texas mitgefahren. Ein einzigartiges Reisebuserlebnis, das es nur in Austin geben kann.

Und beide versprechen mir, eine „buchstäblich wilde Zeit, in der es nie langweilig wird. Alles, was wir an Austin lieben, ist hier vereint: das Craftbeer, das Essen, die Live-Musik, sagen mir Clementine und Bethany.

Das „Rückgrat in dieser Stadt sind Künstler, Musik, Tanz, Poetry, Malerei. Du wirst überall in der Stadt Wandmalereien sehen. Oftmals passieren die besten Dinge in dieser Stadt, wenn du hineinstolperst.“

Wir gehen zusammen in den C-Boy's. Der Club sei eine Art Hommage an C-Boy Parks und an Jimmy und an Stevie und Danny Freeman und all diese großartigen Blues-Musiker, erzählt man mir.

Die Vielfalt und die verschiedenen Musikrichtungen hier in der Stadt sind einfach unglaublich. Es ist einfach für jeden etwas dabei. Und nach meiner rasanten Einführung in die Stadt wollte ich mehr darüber erfahren, wie sie zu dem kultigen Musikzentrum geworden ist, das sie heute ist.

Also machte ich mich auf den Weg zum Treffpunkt in South Austin, dem Armadillo Den, um mit dem Bürgermeister Kirk Watson höchstpersönlich zu sprechen.

Ich frage ihn, was seiner Meinung nach Austin musikalisch so anziehend macht? Watson erklärt mir, dass es ein hohes Maß an Kreativität gebe, „viele Leute wollen diese Kreativität. Austin arbeitet also daran, das zu fördern. Und wenn wir darüber sprechen, warum wir eine Musikhauptstadt sind, darf man South by Southwest nicht vergessen.“

Es sei ziemlich einfach, der Musik zu verfallen, so der Bürgermeister der Stadt. „Wenn Sie essen wollen, können Sie alles tun, von vielen Food Trucks bis hin zu Sternerestaurants.

Ich war kaum länger als einen Tag in der Stadt, und ich habe aufgehört zu zählen, wie viele verschiedene Musik-Acts ich gesehen habe. Zum Abschluss meines Besuchs mache ich mich auf den Weg zu dem örtlichen Lokal la Barbecue, um der Musikszene von Austin auf den Zahn zu fühlen.

Mit einem alten Freund von mir, dem mit einem Grammy ausgezeichneten Songwriter Bonnie Bishop. Sie sagt, man könne nicht nach Texas kommen, ohne zu grillen. „Es ist so, als würde man nach Texas kommen und keine Live-Musik hören. Das Besondere an la Barbecue ist, dass es Frauen gehört, mit einer Grillmeisterin, was wirklich ungewöhnlich ist.

1971 wurde ein neues Festival ins Leben gerufen, das "Willie Nelson's 4th of July Picnic". Das Festival habe alle gelehrt, „dass wir eine große Fangemeinde für die Musik haben, die wir in Texas machen. Und ich durfte tatsächlich Willie's Picnic spielen, erklärt Bonnie.

Ich frage sie, wie ist es, eine Musikerin in Austin zu sein? Sie sagt, dass sie keine Live-Musik gespielt habe, „es gab nicht einmal einen einzigen Gedanken daran, dass ich das tun könnte. Ich glaube, dass sich mein Stil entwickelt hat als ein Mix aus Country und Blues. Wobei ich nicht weiß, ob ich überhaupt ein Genre habe. Jemand nannte mich einmal Americana Soul, ich dachte, ‚ja, das ist es!‘.

Austin ist ausgefallen, und die Einheimischen hier werden das mit Stolz behaupten. Für die Menschen in dieser Stadt ist es kein Witz, eine Hauptstadt der Live-Musik zu sein. Und nachdem ich das alles aufgenommen habe, verstehe ich, warum dieser legendäre Ort so hervorsticht, wie er es tut. Wo es so viel zu sehen, zu hören, zu essen und zu erleben gibt. Mit Austin kannst du einen ganz eigenen Soundtrack erstellen.