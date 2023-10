Newport: die Küstenstadt der Folkszene und Live-Musik in den USA

Die florierende Folkszene und das berühmte Newport Folk Festival haben der Küstenstadt Newport in den USA einen landesweiten Ruf für Live-Musik verliehen.

WERBUNG

Newport, Rhode Island, in den USA ist eine Hafenstadt, 90 Minuten von Boston entfernt. Sie ist Heimat eines überraschenden musikalischen Erbes. Die florierende Folkszene hat dieser Küstenstadt einen landesweiten Ruf für Live-Musik verliehen.

Die Stadt ist voll von verschiedenen Restaurants und Bars mit Live-Musik und Blues-Lokalen. In den meisten Bars spielen lokale Bands.

Der Höhepunkt ist jedes Jahr das Newport Folk Festival. Legendäre Künstler wie Bob Dylan, Johnny Cash und Joni Mitchell sind hier aufgetreten. Wir haben mit Jay Sweet, dem Geschäftsführer des Festivals, gesprochen.

"Ehrlich gesagt, ist es für die Leute, die ein wenig von diesem antiautoritären, egalitären Geist haben. Nach dem Motto: 'Wenn du kein Zuhause hast, hast du eins bei uns, denn du machst wahrscheinlich etwas, das unangepasst ist'. Ich definiere das als mein Publikum. Ich betrachte das als Folk", sagt Sweet.

Ein sicherer Ort für "Außenseiter-Musiker"

Das Newport Folk Festival ist innerhalb von 30 Minuten ausverkauft, ohne dass ein Künstler angekündigt wird. Das unterscheide das Newport Folk von anderen Festivals, sagt Jay Sweet. "Es gibt eine Menge Vertrauen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen ein Erlebnis zu bieten, das ihnen das Gefühl gibt, lebendig zu sein", sagt er.

Vom ersten Festival an bestand die Idee darin, "einen sicheren Raum für all die 'Außenseiter-Musiker' zu schaffen", erklärt Jay Sweet. Es sollte ein sicherer Hafen für Künstler geschaffen werden, die "der Macht die Wahrheit sagen". "Es ist eine ziemlich schwere Flamme, die man am Brennen halten muss", sagt er.

Bob Dylans erster elektrischer Auftritt fand 1965 auf dem Festival statt und gilt heute als ein Schlüsselmoment der Rockgeschichte.

Ein einsamer Leuchtturm -ein Ort, um zu entfliehen

Newport verfügt über mehr als 400 Meilen atemberaubender Buchten und Meeresarmen, die es in jeder Richtung zu entdecken gilt. Rose Island beherbergt einen alten Leuchtturm, den Besucher mieten und darin übernachten können und der nur per Boot erreichbar ist.

"Es ist im Grunde eine Frühstückspension ohne Frühstück. Man bringt also sein eigenes Essen mit, kocht auf dem Gasgrill und hat einen schönen Platz zum Schlafen für die Nacht. Wenn Sie möchten, können Sie auch den ganzen Leuchtturm mieten", erklärt Reiseleiter David McCurdy.

Für den Musiker Foy Vance ist der Leuchtturm ein Ort, an dem er alles hinter sich lassen kann. "Das ist wirklich ein Ort, an den ich gerne komme und einfach ... es ist ideal, um Songs zu schreiben", sagt er.

Originelle Musik und eine "Untergrund Community"

Newport ist der Ort, an dem man Musik, vor allem Originalmusik, zusammen mit gutem Essen, einer tollen Atmosphäre und großartigen Veranstaltungen im Freien findet.

So sieht es Bill Bartholomew, einheimischer Musiker, Journalist und Folk-Enthusiast, der uns von einigen seiner Lieblingsorte in Newport erzählt hat:

"Diese Insel hat eine wirklich wichtige indigene Geschichte. Sie hat auch eine sehr bedeutende Kolonialgeschichte. Es gab auch eine Tradition von Schriftstellern und Malern. Wenn man die Geschichte von Newport zurückverfolgt, sieht man eine kontinuierliche Entwicklung dieses magischen, kulturellen Epizentrums. Und natürlich ist es eine großartige Infrastruktur für uns als Künstler, aber eigentlich für jeden, der in diese Art von Szene einsteigen will."

Pour Judgement ist einer dieser Orte. Laut Bill "ist an den meisten Abenden in der Woche immer etwas Interessantes los". Für den einheimischen Musiker ist das Beste an der Musikszene von Newport die "Underground Community", die für die Öffentlichkeit völlig offen ist.

Newport ist ein Wunder. Es ist eine Stadt mit einem reichen künstlerischen Erbe und einer lebendigen Live-Musikkultur, und das alles inmitten einer ruhigen und friedlichen Küstenlandschaft.