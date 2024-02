Portugals Praia da Falésia belegt den begehrten ersten Platz auf der Tripadvisor-Liste der "Besten Strände". Aber auch Strände in Frankreich und Italien liegen weit vorne.

WERBUNG

In einer Welt, in der Nachhaltigkeit und Naturschönheit die Wahl der Reisenden zunehmend dominieren, erweist sich Portugals Praia da Falésia als Kronjuwel und führt die prestigeträchtige Tripadvisor-Liste der besten Strände für 2024 an.

Dieser beeindruckende Strand mit weißem Sand und farbenfrohen Klippen wurde als "am besten für malerische Spaziergänge und Sonnenbäder" bezeichnet. 2023 war er noch auf Platz 6.

Auch die anderen Spitzenplätze gehen an Europa, wobei der italienische Spiaggia dei Conigli in Lampedusa auf Platz zwei und der spanische Strand La Concha in San Sebastian auf Platz drei liegen.

Alle drei wurden für Frühjahrsausflüge empfohlen.

Tripadvisor-Auszeichnung bringt die Algarve auf die Landkarte

Praia da Falésia, im Herzen der Algarve-Region gelegen, belegte den begehrten ersten Platz und verzaubert die Besucher mit seiner malerischen Mischung aus weißem Sand und dramatischen, orangefarbenen Klippen, die vom Atlantischen Ozean geküsst werden.

Praia da Falésia zeichnet sich durch seine unberührte Küstenlinie und sein Engagement für Nachhaltigkeit aus. Der an den Strand angrenzende Naturpark schützt seinen makellosen Zustand und bietet ein Refugium für die lokale Flora und Fauna.

Praia da Falésia: Was Sie für Ihren Strandtag wissen sollten

Einer der weitläufigsten Strände der Algarve ist der Praia da Falésia, der sich über fast sechs Kilometer erstreckt.

Er erstreckt sich bis zum Viertel Olhos d'Água im Westen von Albufeira und grenzt im Osten an den Ferienort Vilamoura. Obwohl es sich im Wesentlichen um denselben Strand handelt, ist das schmalere westliche Ende unter einem anderen Namen bekannt: Praia do Barranco das Belharucas.

Obwohl der Praia da Falésia im touristischeren Teil der Algarve liegt, ist der Strand noch weitgehend unberührt, mit wenig Bebauung direkt an den sandigen Ufern und den zerbrechlichen Lehmklippen.

In der Nähe des Strandes gibt es mehrere Resorts, Hotels und Beach Clubs, darunter das Anantara Vilamoura Algarve Resort, The Residences at Victoria und Domes Lake Algarve Autograph Collection.

Wenn Sie auf der Suche nach preisgünstigen Optionen sind, finden Sie in den nahe gelegenen Städten Albufeira und Vilamoura Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Pensionen, wo Sie auch zahlreiche Bars und Restaurants finden.

Portugals Praia da Falésia Canva

Wie man nach Praia da Falésia kommt

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Praia da Falésia zu erreichen. Der Flughafen Faro (FAO) ist der nächstgelegene Flughafen und liegt etwa 30-40 Minuten vom Strand entfernt.

Vom Flughafen Faro aus können Besucher ein Auto mieten oder Busse und Taxis benutzen, um ihre Unterkunft zu erreichen. Sie können auch mit dem Zug zum beliebten Touristenort Albufeira reisen. Der Bahnhof liegt etwa 5,5 Kilometer vom alten Stadtzentrum entfernt.

Um den Strand Praia da Falésia mit dem Bus zu erreichen, gibt es eine unregelmäßige Verbindung der Firma Vamus, die vom Busbahnhof in Albufeira nach Praia da Rocha Baixinha fährt. Wenn Sie in Portugal ein Auto gemietet haben, können Sie bis zum Strand fahren, wo Sie einen Parkplatz finden.

Die beste Zeit für einen Besuch am Praia da Falésia

Für Sonnenanbeter bieten die Sommermonate von Juni bis September das beste Wetter und ideale Bade- und Wassersportbedingungen.

Aber auch in der Nebensaison im Frühjahr (April bis Mai) und im Herbst (Oktober bis November) ist das Wetter angenehm und der Andrang nicht so groß.

Wenn Sie außerhalb der Hauptsaison reisen zahlen Sie weniger für Unterkünfte und Flüge.

Spiaggia dei Conigli: So finden Sie den versteckten Strand

Der italienische Spiaggia dei Conigli steht auf der Tripadvisor-Liste der besten Strände an zweiter Stelle und ist ideal für das Beobachten von Meeresschildkröten und das Tauchen. Der ruhige Spiaggia dei Conigli (Kaninchenstrand) in Lampedusa ist nur mit dem Boot oder zu Fuß über einen kurzen Weg abseits der Hauptstraße erreichbar.

WERBUNG

Er ist zwar nicht ganz einfach zu finden, aber die Mühe lohnt sich wegen des klaren Wassers und des weichen Sandes. Nehmen Sie einen der stündlich verkehrenden Busse von Lampedusa-Stadt aus, wenn Sie nicht über ein eigenes Transportmittel verfügen.

Wegen des traumhaft weißen Sandes und des azurblauen Wassers werden der Strand und sein Naturschutzgebiet oft mit denen der Karibik verglichen.

Rabbit Beach ist einer der wenigen Strände Italiens, an denen man die Caretta Caretta-Schildkröten bei der Eiablage beobachten kann und mit etwas Glück auch junge Schildkröten beim Schlüpfen.

Für die Unterbringung können Reisende aus verschiedenen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Strandnähe wählen. Beliebte Luxushotels in Lampedusa sind das La Rosa dei Venti, das La Calandra Resort und das Hotel Cupola Bianca für Reisende, die einen gehobenen Aufenthalt suchen.

Italiens Spiaggia dei Conigli Canva

So erreichen Sie die Spiaggia dei Conigli

Um zum Spiaggia dei Conigli zu gelangen, muss man auf die Insel Lampedusa fahren, die im Mittelmeer zwischen Sizilien und Tunesien liegt.

WERBUNG

Im Sommer ist Lampedusa mit Direktflügen vom italienischen Festland wie Rom und Neapel aus erreichbar, außerdem gibt es eine Fährverbindung und regelmäßige Flüge von Sizilien aus.

Strand La Concha: Einer der meistfotografierten Strände Europas

Der Strand La Concha in San Sebastián, der auf der Tripadvisor-Liste der Top-Strände den dritten Platz belegt, ist einer der berühmtesten und meistfotografierten Stadtstrände Europas und bekannt für seine natürliche Schönheit und seine lebhafte Atmosphäre.

Der Strand liegt an der malerischen Bucht von La Concha und ist mit seinem weißen Sand, türkisfarbenem Wasser, Wassersportmöglichkeiten und einer langen Strandpromenade ein beliebtes Ziel für Einheimische und Touristen.

La Concha ist unglaublich gut ausgestattet und verfügt über Strandeinrichtungen wie Toiletten, Duschen, Schließfächer und klassische blau-weiße Sonnenschirme.

Mehrere Hotels sind vom Strand aus zu Fuß erreichbar, darunter das Hotel de Londres y de Inglaterra, das Zenit Convento San Martin und das Hotel Arbaso.

WERBUNG

Wie man zum Strand La Concha kommt

Die Anreise zum Strand La Concha ist dank des gut ausgebauten Verkehrsnetzes von San Sebastian einfach. Die Stadt ist mit dem Flugzeug, dem Zug und auf der Straße sehr gut zu erreichen, und viele Hotels sind auch zu Fuß vom Strand aus zu erreichen.

Der Flughafen San Sebastián (EAS) ist der nächstgelegene Flughafen und bietet nationale und internationale Flüge an. Der Bahnhof von San Sebastián, auch bekannt als Donostia-San Sebastián, ist der Hauptbahnhof.

La Concha Strand Canva

Beste Reisezeit für den Strand La Concha

Die Sommermonate von Juni bis August sind eine beliebte Zeit für einen Besuch und bieten heißes und sonniges Wetter, ideal zum Schwimmen, Sonnenbaden und für Wassersport. In dieser Zeit erwacht die Stadt mit Festivals, kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten im Freien zum Leben und schafft eine festliche Atmosphäre.

Wenn Sie also ein entspanntes Stranderlebnis suchen, sollten Sie die Stadt in der Nebensaison im Frühling und Herbst besuchen, wenn das Wetter noch angenehm ist und die Stadt und der Strand weniger belebt sind.

Wie wurden die besten Strände von Tripadvisor ausgewählt?

Die Auszeichnung basiert auf einer Analyse aller Bewertungen, die im Laufe eines Jahres auf Tripadvisor für Strände in aller Welt abgegeben wurden, und zeigt die Strände, die von den Reisenden, die sie besucht haben, am besten bewertet wurden.

WERBUNG

Von traumhaften Aussichten über unübertroffene Sauberkeit bis hin zu wassersportfreundlichen Gewässern - die Preisträger boten die besten Stranderlebnisse.

Die drei besten Strände bei Tripadvisor liegen alle in Europa

Weitere Strände in den Top Ten sind Palm-Eagle Beach in Aruba, Grace Bay auf den Turks- und Caicosinseln und Manly Beach in Sydney, Australien.

Sarah Firshein, Redaktionsleiterin bei Tripadvisor, sagt: "Allein unsere Top-25-Gewinner verteilen sich auf 18 Länder auf fünf Kontinenten".

Die drei besten Strände liegen alle in Europa und verdrängen die immer beliebter werdende Karibik von diesen Plätzen - ein Zeichen dafür, dass einige Reisende den typischen Resort-Urlaub gegen die Küsten Portugals, Italiens und darüber hinaus eintauschen möchten."

In den USA erstrecken sich die Gewinner in diesem Jahr über acht Bundesstaaten, von der Nordküste von Maine bis zur Pazifikküste von Oregon, was bedeutet, dass die Menschen im ganzen Land Zugang zu großartigen Stränden in Fahrdistanz haben.

WERBUNG

Allerdings glänzen Hawaii und Florida mit den meisten preisgekrönten Stränden - und Hawaii führt mit zehn Gewinnern.

Manly Beach in Sydney Canva

Welche anderen Strände haben es auf die Liste geschafft?

Zusätzlich zur Auszeichnung der besten Strände der Welt hat Tripadvisor eine neue Rangliste der nachhaltigen Strände eingeführt, die Reiseziele auszeichnet, die sich besonders für den Umweltschutz einsetzen.

Von den goldenen Sandstränden von Sandbanks Beach in Großbritannien bis hin zum azurblauen Wasser von Radhanagar Beach in Indien- diese nachhaltigen Oasen inspirieren Reisende dazu, die Erde zu schonen, während sie die Sonne genießen.