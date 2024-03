Von Euronews Travel

Spanien ist das ultimative Badeurlaubsziel mit 28 Prozent der besten Strände Europas.

WERBUNG

Der Sommer rückt immer näher und mit ihm das Versprechen, in die Sonne zu entfliehen. Es ist eine Chance, die Seele baumeln zu lassen, die Zehen in den Sand zu stecken und alles andere zu vergessen.

Aber wie genau sieht der perfekte Strandurlaub aus?

Die Buchungsplattform BookRetreats hat Strände in 16 europäischen Ländern nach den Kriterien bewertet, die Reisende am meisten schätzen: Beliebtheit, Wetter, Sicherheit, Zugänglichkeit und Wasserqualität.

Anhand von Daten aus Google-Bewertungen, Sicherheitseinstufungen aus dem Global Peace Index und Informationen zur Wasserqualität von der Europäischen Umweltagentur (EUA) wurde jeder Ort in diesen Kategorien mit einer Punktzahl von 0 bis 1 bewertet, wobei eine Gesamtpunktzahl von 5 möglich ist.

Von den mehr als 14 000 am besten bewerteten Reisezielen hat das Reiseunternehmen 251 Strände genauer unter die Lupe genommen. Sie analysierten sie alle, von den beliebtesten abgelegenen Orten - weit weg von großen Flughäfen - wie Praia da Samoqueira in Portugal oder Cala Mariolu in Italien bis hin zu Ländern wie Zypern, wo 99,2 Prozent der Badeorte eine ausgezeichnete Wasserqualität aufweisen.

Dies sind die Orte, die sie für die besten Strände in Europa halten.

Wo befinden sich die besten Strände in Europa?

Die 25 besten Strände in Europa sind über den ganzen Kontinent verteilt, von Deutschland über Griechenland bis Kroatien. Aber wenn es um die Top 10 geht, gibt es einen herausragenden Ort in dieser Rangliste.

Der portugiesische Strand Marinha liegt auf dem zehnten Platz und Praia da Falésia auf dem zweiten. In Spanien belegt Cala Comte den sechsten Platz, Las Canteras den vierten und der Strand La Concha den ersten Platz.

Cala Comte ist einer der vielen spanischen Strände, die es auf die Liste geschafft haben BookRetreats

Die Iberische Halbinsel hat viele der besten Strände des Kontinents zu bieten. Laut der BookRetreats-Rangliste befinden sich allein in Spanien 28 % der besten Strände Europas.

Hier ein genauerer Blick auf die Küstenorte, die es auf die ersten fünf Plätze der Liste geschafft haben.

Lama Monachile, Italien: Legen Sie Ihr Strandtuch in einer kultigen Bucht ab

Auf Platz fünf der Liste befindet sich die Kieselsteinküste von Lama Monachile in Italien. Diese Bucht zwischen zwei herrlichen Klippen inmitten von Polignano a Mare hat eine Bewertung von 4,7 von 5 Punkten aus 14 900 Google-Bewertungen.

Die Sommer sind mit durchschnittlich 30 Grad perfekt für Sonnenanbeter und der Status der Blauen Flagge garantiert kristallklares, ausgezeichnetes Wasser. Italien rangiert weltweit auf Platz 34 in Sachen Sicherheit und dieser Strand ist auch mit dem Auto leicht zu erreichen, nur 50 km vom Flughafen Bari entfernt.

Insgesamt erhält Lama Monchile eine Bewertung von 4,15 von 5 Punkten und ist damit der bestbewertete italienische Strand auf dieser Liste.

Strand Las Canteras, Spanien: Ein paar Sonnenstrahlen einfangen, ohne die Stadt zu verlassen

Der Strand Las Canteras im pulsierenden Herzen von Las Palmas, Gran Canaria, ist der am besten bewertete Strand der Kanarischen Inseln. Bei 14 400 Bewertungen von Reisenden erhält er 4,7 von 5 Punkten.

Bei endlosem Sonnenschein herrschen hier Sommertemperaturen von 28 °C, und die Wasserqualität ist nach Angaben der Europäischen Umweltagentur (EEA) ausgezeichnet - ein großer Pluspunkt, wenn Sie vorhaben, vor der Küste zu schwimmen und das lebhafte Lavariff zu erleben, in dem es von Meereslebewesen nur so wimmelt.

Las Canteras Beach in Las Palmas, Gran Canaria. BookRetreats

In Sachen Sicherheit steht Spanien weltweit an 32. Stelle und erhält dafür die gleiche Punktzahl wie alle anderen spanischen Strände auf der Liste. Und was die Erreichbarkeit angeht, so ist Las Canteras nur 22,5 km vom Flughafen Gran Canaria entfernt.

Insgesamt bewertet BookRetreats diesen Strand mit 4,21 von 5 Punkten, was bedeutet, dass er der viertbeste Strand in Europa ist.

Strand Pasjača, Kroatien: Entdecken Sie ein verstecktes Juwel an der Adria

Eingekeilt zwischen einer hohen Klippe und der Adria ist der Strand Pasjača der beste Strand in Kroatien. Er hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Punkten aus mehr als 2 400 Bewertungen - weniger als andere, aber ein Hinweis darauf, dass dieser Strand ein echter Geheimtipp sein könnte.

WERBUNG

Genießen Sie im Sommer die Hitze von 28 Grad und schwimmen Sie anschließend in dem Wasser von ausgezeichneter Qualität. Am wärmsten ist das Meer im August.

Kroatien steht weltweit an 14. Stelle, was die Sicherheit angeht, was diesem Strand einige Extrapunkte einbringt, und er ist nur 7,5 km vom Flughafen Čilipi entfernt und somit leicht zu erreichen.

Mit einer Gesamtbewertung von 4,22 von 5 Punkten ist der Strand Pasjača der drittbeste in Europa.

Praia da Falésia, Portugal: Sich unter goldenen Klippen sonnen

Umgeben von den goldenen Lehmklippen der Algarve, hat Praia da Falésia eine durchschnittliche Bewertung von 4,7 von 5 aus 13 000 Google-Bewertungen.

An klaren, sonnigen Tagen wird im Sommer eine durchschnittliche Höchsttemperatur von 28 °C erreicht, und - wie alle anderen Einträge in den Top Five - verfügt er über eine ausgezeichnete Wasserqualität. Wenn Sie Wert auf Sicherheit legen, liegt Portugal weltweit auf Platz 7. Es ist eines der fünf sichersten europäischen Küstenländer.

WERBUNG

Der Strand Praia da Falésia ist vom gut ausgebauten Flughafen Faro aus in nur 31,4 km Entfernung leicht zu erreichen.

Strand La Concha, Spanien: Besuchen Sie den besten Strand in Europa

Der Strand La Concha befindet sich östlich von Bilbao, nahe der Grenze zwischen Frankreich und Spanien.

Er ist einer der am besten bewerteten Strände Europas mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7 von 5 Punkten bei über 21.000 Bewertungen auf Google. An warmen, milden Sommertagen herrschen hier Durchschnittstemperaturen von 24 °C, und die ausgezeichnete Wasserqualität macht ihn zu einem idealen Ort zum Schwimmen.

La Concha Beach im spanischen Baskenland BookRetreats

Etwa 30 Minuten vom Flughafen San Sebastián entfernt, ist es auch nicht schwer, dorthin zu gelangen. In der abschließenden Sicherheitskategorie rangiert Spanien weltweit auf Platz 32. Insgesamt erhält der Strand La Concha eine Bewertung von 4,29 von 5 Punkten und damit den ersten Platz auf der BookRetreats-Liste.