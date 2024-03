Sieben der 10 besten "grünen" Strände der Welt liegen in Europa

Von Euronews Travel

Von Griechenland über Zypern bis Großbritannien - vom Familienstrand bis hin zum Party-Beach ist bei unseren Empfehlungen für jeden, der gerne nachhaltig reist, etwas dabei.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielt bei der Wahl des Reiseziels eine immer größere Rolle. Mehr als die Hälfte der Tripadvisor-Nutzer geben an, dass ihnen genau das wichtig ist. Für den perfekten "grünen" Sandstrand gilt es braucht klares Wasser, sauberen Sand und umweltfreundliche Initiativen.

Jedes Jahr veröffentlicht Tripadvisor eine Rangliste der besten Strände der Welt, wobei europäische Reiseziele im Jahr 2024 die Liste anführen. Zum ersten Mal enthält die diesjährige Rangliste auch eine Kategorie für die nachhaltigsten Strände.

Das auf Nachhaltigkeit im Reisebereich spezialisierte Unternehmen BeCause stellte Daten von Stränden zur Verfügung, die zwischen Mai 2023 und April 2024 mit der prestigeträchtigen "Blauen Flagge" ausgezeichnet wurden, die sie als sauber und sicher kennzeichnet. Diese wurden mit positiven Bewertungen kombiniert, die sich auf Begriffe wie "umweltfreundlich", "Ökotourismus" und "sauberes Wasser" über einen Zeitraum von 12 Monaten bezogen.

Sieben der 10 besten Strände befinden sich in Europa. Hier sind drei der Reiseziele, die es auf die Liste geschafft haben.

Sandbanks Beach, Großbritannien

Dieser britische Strand belegte den ersten Platz auf der Tripadvisor-Liste der nachhaltigsten Strände. Er hat seine Auszeichnung mit der Blauen Flagge seit mehr als 30 Jahren - länger als jeder andere Strand im Land.

Vor dem Brexit war er außerdem einer der wenigen Strände im Vereinigten Königreich, der von der Europäischen Kommission für seine hohen Sauberkeitsstandards gelobt wurde. In Besucherkommentaren wird er als "sauber und ordentlich" und "sandig, sauber und schön" beschrieben. Da ein Team von freiwilligen Müllsammlern die Küste von Abfällen freihält, ist es nicht verwunderlich, dass dies oft erwähnt wird.

Perfekt für einen Familienausflug

Der weiche, saubere, goldene Sand ist ideal für Kinder, zum Sandburgen bauen - ohne dass sie sich Sorgen machen müssen, Müll auszugraben. Gleich hinter dem Strand gibt es sogar einen Kinderspielplatz, wo man sich vor der Heimreise noch einmal richtig austoben kann.

Der Blick über den Sandbanks Beach, Großbritannien Unsplash

Von Sandbanks aus haben Sie außerdem einen atemberaubenden Blick auf Studland und Old Harry Rocks - an einem klaren Tag können Sie vielleicht sogar die Isle of Wight sehen.

Vier Stunden südlich von London gelegen

Sandbanks Beach liegt auf einer kleine Halbinsel, an der Mündung von Poole Harbour. Von London aus erreicht man den Strand an der britischen Südküste mit dem Zug in etwa vier Stunden.

Wenn man nachhaltig anreisen möchte, gibt es mehrere Buslinien mit Verbindungen zu den örtlichen Knotenpunkten in Poole und Bournemouth. Im Sommer verkehrt eine Fähre von Studland und Swanage über den Hafen von Poole und bietet so eine malerische Möglichkeit, den Strand zu erreichen.

Wann ist die beste Zeit für einen Besuch?

Sandbanks ist wegen seiner schönen Natur das ganze Jahr über eine gute Wahl. Im Sommer ist der Strand sehr beliebt, so dass mit größeren Menschenmengen zu rechnen ist, aber es gibt immer noch genügend Platz, um eine Decke auszubreiten und die Sonne zu genießen.

Laut Tripadvisor ist dieser Strand aber auch an kalten Tagen ein beliebtes Ziel. Bei einem Spaziergang kann man die wunderschöne Aussicht auf die britische Südküste genießen oder die unglaublichen Häuser entlang der Strandpromenade bestaunen.

Galissas Beach, Griechenland

Diese geschützte Bucht an der Westküste der griechischen Insel Syros belegte auf der Tripadvisor-Liste den fünften Platz.

Besucher loben das saubere, klare Wasser und die gute Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen.

Schnorcheln im warmen, flachen Wasser

Der Strand liegt in einer Bucht zwischen hohen Klippen und ist ein großartiger Ort zum Schnorcheln mit ruhigem, seichtem Wasser.

Nach dem Schnorcheln und Faulenzen am Strand sollten man sich das Dorf nicht entgehen lassen, um in den örtlichen Tavernen die einheimischen Köstlichkeiten zu probieren. Genießen Sie die herrliche Aussicht von der Kapelle Agia Pakou oder besuchen Sie die antiken Ruinen der Stadt Galissas.

Galissas Beach an der Westküste der griechischen Insel Syros Via canva

Mit dem Bus direkt an den Strand

Ein direkter Bus verbindet den Strand von Galissas mit der Hauptstadt von Syros, Ermoupoli, wo es auch einen Flughafen gibt, wenn Sie aus dem Ausland kommen. Die Fahrt dauert etwa 20 bis 30 Minuten und der Bus hält nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt.

Nissi Beach, Zypern

Nissi Beach ist ein beliebter Sandstrand im Ferienort Ayia Napa auf Zypern. Er ist 500 Meter lang und wurde für seine Sauberkeit mit der Blauen Flagge ausgezeichnet. Seinen Namen hat er von der kleinen Insel Nissi, die direkt vor der Küste liegt und leicht zu Fuß durch das seichte Wasser erreicht werden kann.

Party-Vibes und puderweißer Sand

Der Strand ist als einer der malerischsten Zyperns bekannt. Am östlichen Ende ist es ruhig und entspannend dagegen ist das westlichen Ende für sein Nachtleben bekannt. Hier ist die Nissi Bay Beach Bar ist ein zu empfehlender Party-Ort und bietet in den Sommermonaten viel Programm.

Die perfekte Wahl also für einen nachhaltigen Strand, an dem auch gefeiert werden darf.

Nissi Beach, einer der schönsten Strände Zyperns Unsplash

So erreichen Sie den Nissi Beach

Der Flughafen Larnaca ist etwa 35 Kilometer von Nissi Beach entfernt und mit dem Bus in etwa einer Stunde zu erreichen.

Wenn Sie in Ayia Napa wohnen, können Sie einen direkten Bus zum goldenen Sandstrand nehmen, der etwa alle 20 Minuten fährt.

Welche anderen europäischen Strände haben es in die Top-10-Liste geschafft?

Sieben der zehn nachhaltigsten Strände befinden sich in Europa, und zwar neben den Stränden in Großbritannien, in Griechenland und Zypern, auch in Malta und Spanien.

Mit auf der Liste ist der Saundersfoot Beach in Wales auf Platz drei, der Mellieha Strand in Malta auf Platz sieben, gefolgt vom Myrtos Beach in Griechenland und dem Playa Blanca auf Lanzarote, Spanien.

Außerhalb Europas schafften es der Radhanagar Beach in Indien, der Corniche Beach in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Camp's Bay Beach in Südafrika in die Top 10 der nachhaltigsten Strände von Tripadvisor.