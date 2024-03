Die beiden Länder werden am 31. März offiziell dem Schengen-Raum beitreten.

Der März ist für Rumänien und Bulgarien ein aufregender Monat.

Am 31. März werden die beiden Länder offiziell dem Schengen-Raum beitreten, der 400 Millionen Bürgern die Freizügigkeit zwischen den Mitgliedsstaaten ermöglicht.

Obwohl beide Länder seit 2007 Mitglieder der Europäischen Union sind, müssen sie im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Bürger:innen bei der Einreise in andere EU-Länder immer noch ihren Reisepass vorzeigen.

Im Jahr 2024 werden die Grenzkontrollen für die beiden Länder vereinfacht, und es ist wahrscheinlich, dass sich auch viele andere Aspekte ändern werden.

Es gibt viele Spekulationen darüber, ob Bulgarien und Rumänien in die Fußstapfen des jüngsten Schengen-Beitrittslandes Kroatien treten werden, das seit seinem Beitritt für die Erhöhung der Preise auf breiter Front kritisiert wurde.

Es wird nicht erwartet, dass Bulgarien und Rumänien ihre bestehenden Währungen in unmittelbarer Zukunft auf den Euro umstellen werden - wie es Kroatien getan hat -, aber es wird, wenig überraschend, fast sofort zu Änderungen kommen.

Mithilfe von Experten aus der Region erfahren Sie hier, was Sie am 31. März erwarten können.

Die Brücke zwischen Bulgarien und Rumänien in der bulgarischen Stadt Vidin ist die zweite auf der 500 Kilometer langen Strecke der Donau zwischen den Balkannachbarn Valentina Petrova/AP

Werden die Preise in die Höhe schießen, wenn Bulgarien und Rumänien dem Schengen-Raum beitreten?

Elaine Warren ist Reiseexpertin und Gründerin des Blogs The Family Cruise Companion.

Sie ist zuversichtlich, dass der Beitritt zum Schengen-Raum nicht sofort zu Preissteigerungen führen wird, die potenzielle Touristen abschrecken könnten.

"Ein verstärkter Wettbewerb könnte die Tendenz ausgleichen, dass die Preise an den meistbesuchten Orten zu stark steigen. Da Reisende die Preise über die Grenzen hinweg leicht vergleichen können, werden Hotels und andere Unternehmen ihre Preise konkurrenzfähig halten wollen", erklärt sie gegenüber Euronews Travel.

Es scheint jedoch noch zu früh zu sein, um genau zu sagen, was passieren könnte.

"Es ist auch möglich, dass sich bestimmte Kosten zwischen den Schengen-Ländern allmählich stärker angleichen. Aber insgesamt deutet die Mischung der Auswirkungen - mehr Besucher, aber auch ein härterer Wettbewerb - darauf hin, dass die Auswirkungen auf die Preise nicht eindeutig sein werden. In beliebten Reisezielen könnte es zu moderaten Erhöhungen kommen, während in ländlichen Gebieten und bei den Verbraucherpreisen ein Abwärtsdruck herrscht", fügt Warren hinzu.

Der Beitritt zum Schengener Abkommen (wird) dem Tourismus in Rumänien und Bulgarien enormen Auftrieb geben. Für die Volkswirtschaften der beiden Länder ergeben sich dadurch erhebliche neue Möglichkeiten. Es wird faszinierend sein zu sehen, wie sich die Besucherzahlen und das Geschäft in beiden Ländern in den kommenden Jahren entwickeln werden. Elaine Warren Reiseexpertin

Robert Blaszczyk, Leiter der Abteilung Strategic Clients bei dem globalen Fintech-Unternehmen Conotoxia, erklärt gegenüber Euronews Travel, dass die potenziellen Änderungen zwar nicht eindeutig seien, es aber sowohl für die Länder als auch für die Besucher Grund für Optimismus gebe.

"Der Beitritt zum Schengen-Raum wirkt sich ziemlich neutral auf die Preise in diesen Ländern aus, vor allem am Anfang. Die geringfügig positive Auswirkung der Zeit- und Kostenersparnis im Straßenverkehr wird anfangs nicht spürbar sein", sagt er. "Längerfristig wird dies durch eine stärkere Nachfrage aufgrund der steigenden Besucherzahlen ausgeglichen. Die Auswirkungen auf den Tourismus sind jedoch eindeutig.

Welche Maßnahmen ergreifen Bulgarien und Rumänien, um den Tourismus anzuziehen?

Rumänien und Bulgarien gelten immer noch als ziemlich "abgelegen" und werden nur selten von Touristen besucht. Das heißt aber nicht, dass sie den Besuchern nichts zu bieten haben.

Ob die TikTok-berühmte Therme in Bukarest, die aufstrebenden Partystädte am Schwarzen Meer oder Sofia, die pulsierende bulgarische Hauptstadt - es gibt viel, was Reisende in den Osten lockt.

Lucia Polla ist Reiseexpertin und Gründerin des Reiseblogs Viva La Vita.

Sie ist ein Fan sowohl von Rumänien als auch von Bulgarien und hofft, dass der Einzug in die Schengen-Zone die Länder für eine neue Generation von Touristen öffnen wird.

"Ich kann es kaum erwarten, dass mehr Reisende diese Juwelen entdecken", sagt sie gegenüber Euronews Travel, "ich rechne mit einem Anstieg des Tourismus, was zu mehr Wettbewerb unter den Reiseanbietern führen könnte - und das bedeutet noch mehr erschwingliche Unterkünfte und Transportmöglichkeiten!"

Nachhaltiges Reisen ist derzeit ein sehr aktuelles Thema, da Touristen zunehmend umweltfreundlichere Transportmittel wählen, um ihr Ziel zu erreichen.

Lucia hofft, dass die Balkanländer dies bei ihren Bemühungen, mehr Touristen anzuziehen, aufgreifen werden.

"Die Besucher werden mehr Freiheit haben, ihr eigenes Tempo zu wählen und umweltfreundlichere Optionen wie Züge und Fahrräder zu nutzen. Dieser Wandel könnte eine größere Wertschätzung für die lokale Kultur und verantwortungsvolle Tourismuspraktiken fördern, was sowohl der Umwelt als auch den besuchten Gemeinden zugute kommt", sagt sie.

Allein die Tatsache, dass es an Grenzen ohne Schengen-Privilegien strenge Kontrollen gibt, schreckt bekanntermaßen Touristen ab, die meinen, dass sich der Aufwand nicht lohnt.

Rumänien zeichnet sich nicht nur durch seine natürliche Schönheit, sein reiches historisches und kulturelles Erbe und seine herzliche Gastfreundschaft aus, sondern auch durch seine charmanten Dörfer, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Für viele Besucher erwecken diese Dörfer ein Gefühl von Westeuropa aus einer vergangenen Ära, das an ein vergangenes Jahrhundert oder sogar an die Kindheit erinnert. Cezarina Pomojnicu Gründerin, Romania Private Tours

Das könnte sich - buchstäblich über Nacht - ändern, meint der Reiseexperte und Mitbegründer von StayNewEngland.com Michael Donovan.

"Als ich Bulgarien in den frühen 2000er Jahren besuchte, waren die nicht-Schengen-Grenzen ein kompliziertes Hindernis, das einige unabhängige Reisende abschreckte. Nach dem erwarteten Beitritt werden wir meiner Meinung nach mehr Rucksacktouristen und Eurotrip-Tourismus sehen, insbesondere unter jüngeren Europäer:innen. Diese Bevölkerungsgruppe hat die lokale Wirtschaft in anderen Ländern nach dem Schengen-Beitritt in die Höhe getrieben", sagt er gegenüber Euronews Travel.

Insbesondere Rumänien, so Michael, "erlebt bereits eine Renaissance als kultureller und abenteuerlicher Hotspot. Die Abschaffung der Grenzkontrollen kann die einzigartige Schwarzmeerküste und die Region Transsilvanien auf eine wahrhaft globale Bühne bringen."

Bulgariens Hauptstadt Sofia von oben gesehen Alexandr Bormotin via Unsplash

Er - und andere Experten - haben einen anfänglichen Anstieg der internationalen Besucher in beiden Ländern um 15 bis 25 Prozent prognostiziert, der im Laufe der Jahre weiter zunehmen wird.

"Längerfristig wird die vollständige Integration wahrscheinlich auch die Standards der touristischen Infrastruktur erhöhen, um das höhere Aufkommen zu bewältigen. Insgesamt ist dies ein aufregender Schritt für die Region, von dem ich glaube, dass er ihre Bedeutung auf der internationalen Reisekarte in den kommenden Jahren erheblich steigern wird", fügt Michael hinzu.

Könnten Rumänien und Bulgarien dem Übertourismus zum Opfer fallen?

Es scheint zwar klar, dass der Beitritt der beiden Länder zum Schengen-Raum den Tourismus ankurbeln und die jeweiligen Volkswirtschaften stärken wird, aber es gibt auch Befürchtungen, dass der in ganz Europa weit verbreitete Übertourismus bald zu einem Problem werden könnte.

Ritesh Raj, COO und CPO von CuddlyNest, einer Buchungsplattform für Unterkünfte, ist der Meinung, dass "die Aufnahme in den Schengen-Raum zu einem Übertourismus in beliebten Reisezielen in Rumänien und Bulgarien führen könnte".

In anderen beliebten Reisezielen wie Venedig, Barcelona und Malaga wehren sich die Einwohner seit Jahren gegen das respektlose Verhalten mancher Besucher.

Die Preise in Bukarest sind unglaublich günstig, sei es für ein Hotel oder für ein Bierchen. Im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Hauptstädten zieht Bukarest sicherlich nicht so viele Menschen an, aber das hat auch seine Vorteile, denn es fühlt sich nicht übermäßig vollgestopft mit Touristen und übersättigt mit Menschenmassen an. Tom Bourlet The Stag Company

Ritesh befürchtet, dass mit der Zeit auch in Bulgarien und Rumänien eine ähnliche Entwicklung einsetzen könnte.

"Ihre neue Popularität könnte zu einem Preisanstieg bei Unterkünften, lokalen Waren und Dienstleistungen führen, da eine erhöhte Nachfrage oft die Kosten in die Höhe treibt", erklärt er gegenüber Euronews Travel.

Das ist jedoch keine ausgemachte Sache, sagt er.

Der Arcul de Triumf in Bukarest ist eines der vielen Highlights der rumänischen Hauptstadt CALIN STAN on Unsplash

"[Mehr Tourismus] könnte auch die Diversifizierung der Reiseziele fördern. Eine bessere Zugänglichkeit könnte dazu führen, dass Orte abseits der ausgetretenen Pfade erkundet werden und die Vorteile des Tourismus gleichmäßiger über das ganze Land verteilt werden, ein Trend, der zu einem nachhaltigeren und integrativen Wachstum im Tourismussektor führen könnte."

Ritesh weist darauf hin, dass das Gleichgewicht zwischen wachsendem Tourismus und dem Ausbleiben von Folgeschäden von den Behörden der Länder abhängt, und sagt, dass "der Erfolg weitgehend davon abhängt, wie Rumänien und Bulgarien ihre Tourismuspolitik und -infrastruktur angesichts der steigenden Besucherzahlen handhaben."