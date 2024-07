Die Kropfgazellen sind in den 1960er Jahren aus der Kaukasusregion fast verschwunden. Heute gedeihen sie im Schirwan-Nationalpark in Aserbaidschan. Bei einem Tagesausflug von Baku aus sehen wir uns das genauer an.

In dieser Folge von Explore Azerbaijan entdeckt Euronews-Reporterin Anca Ulea bei einem Tagesausflug in den Schirwan-Nationalpark einige der vielfältigen Naturlandschaften rund um Baku. Der Park liegt anderthalb Autostunden von Aserbaidschans Hauptstadt entfernt und wurde 2003 gegründet, um die einheimische Kropfgazelle zu schützen, eine Art, die in den 1960er Jahren aufgrund von Überbebauung und Wilderei fast ausgestorben wäre. Anca erkundet die Graslandschaften von Schirwan in einem Geländewagen zusammen mit dem Direktor des Parks, Seymour Karimov, der sie auf eine Aussichtsplattform mitnimmt, um die Gazellen aus der Nähe zu beobachten. Der Schirwan-Nationalpark beherbergt heute rund 7.000 Kropfgazellen – eine der größten Populationen in der gesamten Kaukasusregion. Aus Frustration über ihre unzureichenden Fotos trifft sich Anca mit dem aserbaidschanischen Naturfotografen Aleksey Lyokin, der ihr einige Tipps gibt, wie sie ihre Aufnahmen verbessern kann. Sie fotografieren gemeinsam Vögel und halten einige der 230 Arten fest, die im Park vorkommen. Auf dem Rückweg nach Baku hält Anca am historischen und künstlerischen Reservat Gobustan. Das Freilichtmuseum ist für seine bemerkenswerte Sammlung von Felszeichnungen aus dem Mesolithikum bekannt und tagsüber ein beliebtes Ausflugsziel. Als die Sonne unterzugehen beginnt, geht Anca auf den Gipfel des Böyükdash-Bergs, um bei einem Tee die Aussicht zu genießen. Zur goldenen Stunde wird die wilde Landschaft mystisch und das Abenteuer des Tages geht zu Ende.