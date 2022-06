Wenn in der Antarktis der kürzeste Tag und die längste Nacht des Jahres ansteht, ist es Zeit für ein Eisbad. So ist es gute Sitte auf dem Mawson-Stützpunkt, wo Mitglieder einer australischen Forschungsexpedition leben. Während in Skandinavien Midsommar gefeiert wird und es auch in der Nacht lange fast taghell ist, geschieht in der Antarktis das Gegenteil. Für das Eisbad muss mit schwerem Gerät erst ein Loch in die gefrorene Schicht gegraben werden.