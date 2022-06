no comment

Es ist ein feucht fröhliches Vergnügen, dass eine entbehrungsvolle Coronapause hinter sich hat. In Gloucester im US-Bundesstaat Massachusetts hat wieder die beliebte "Greasy pole competition" stattgefunden. Ziel ist das Erreichen einer Fahne am Ende einer mit Schlamm bedeckten Stange. Die wenigsten erreichen tatsächlich das Ziel, meistens stürzen sie kurz nach dem Loslaufen in den Atlantik.