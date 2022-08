Marian verließ mit ihrem Mann und den zwei Kindern das Haus, als dessen Lehmwände während der heftigen Regenfälle, von denen in Venezuela fast tausend Familien betroffen sind, Risse bekam.

"Das Haus begann sich zu bewegen, es fing an zu knacken...wir haben das Haus wegen der Gefahr für unsere Kinder verlassen", sagte die 20-Jährige auf dem Weg in die benachbarte Gemeinde Puerto Cruz, wo ihre Schwiegereltern leben. Stundenlang waren am frühen Morgen sintflutartige Regenfälle niedergeprasselt und hatten in Caracas und weiteren acht Bundesstaaten Venezuelas für Chaos gesorgt.

Offiziellen Berichten zufolge haben die jüngsten Regenfälle Schäden an mehr als 120 Häusern in der Gegend der Küstenstädte Puerto Maya und Puerto Cruz verursacht. Beide Orte sind aufgrund von Trümmern, die die Straßen blockieren, praktisch von ihrer Umwelt abgeschnitten. Vom Katastrophenschutz veröffentlichte Videos zeigen, wie sich Einsatzkräfte auf Motorrädern durch Schlamm und umgestürzte Bäume kämpfen, um Anwohner:innen mit Lebensmitteln, Trinkwasser und Kleidung zu versorgen.

Barinas, der Heimatstaat des ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez, ist eine der am stärksten betroffenen Regionen, in der mehr als 500 Familien von den Folgen der Regenfälle betroffen sind, wie der oppositionelle Gouverneur Sergio Garrido gegenüber Medienvertretern erklärte.

Der Minister für Inneres und Justiz, Admiral Remigio Ceballos, gab am Mittwoch bekannt, dass das Nationale Notfallzentrum aktiviert wurde, damit die Bevölkerung besser versorgt werden könne.