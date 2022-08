no comment

Lichterfest in der Stadt Gattschina südlich von Sankt Petersburg: Mit Strahlern werden auf Gebäuden kunstvolle Formen erzeugt, teils auch Bewegtbilder. 30 solcher Lichtkunstwerke sind in Gattschina zu sehen. Neben Kunstschaffenden aus Russland beteiligen sich auch solche aus Belarus und dem Libanon an dem Fest.