Der letzte Abschied der Queen vom Buckingham-Palast in London ist ein erster Höhepunkt der Trauerfeierlichkeiten: Mit einer feierlichen Prozession bringt die engste Familie den Sarg zum britischen Parlament.

Die königliche Familie, Gardesoldaten und unzählige Beobachter haben den Sarg der gestorbenen Königin Elizabeth II. auf seinem Weg durch London begleitet. König Charles III. und seine Geschwister schritten hinter dem Sarg, auf dem die königliche Standarte und die Staatskrone, die Elizabeth bei ihrer Krönung vor 70 Jahren trug, thronten. Auf dem Weg vom Buckingham-Palast zum britischen Parlament wurden im Minutentakt Salutschüsse abgefeuert.

Hunderttausende verfolgten den Trauerzug, weinten und applaudierten. Sie können noch bis Montagmorgen am Sarg Abschied nehmen.

Queen Elizabeth II. war am vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Am Sonntag war ihr Sarg in die schottische Hauptstadt Edinburgh überführt und am Montag mit einem Trauermarsch, an dem auch König Charles III. und seine Geschwister zu Fuß teilnahmen, in eine Kathedrale gebracht worden.

Der Sarg mit den sterblichen Überresten der Queen kam dann am Dienstagabend mit einer Transportmaschine der britischen Luftwaffe von Edinburgh nach London. Das Staatsbegräbnis für die Queen ist am kommenden Montag. Hunderte Staats- und Regierungschefs, Angehörige von Königshäusern und andere Würdenträger werden in London erwartet.