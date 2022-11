no comment

Tausende marschieren während des 31. Pride-Marsches durch das Stadtzentrum von Buenos Aires. Die argentinische Trans-Gemeinschaft führte den symbolträchtigen Marsch mit Forderungen nach Gleichberechtigung und Arbeitsrechten an.

"Ich glaube, dass meine Rechte im Moment geklärt sind. Ich denke, dass es andere Teile der Gemeinschaft gibt, die in Bezug auf ihre Rechte ein wenig im Rückstand sind, die, sagen wir mal, aktualisiert werden sollten. Ich denke, die Trans-Gemeinschaft muss ein wenig mehr anerkannt werden, ein wenig mehr integriert werden, Arbeitsrechte, natürlich hauptsächlich für die Trans-Gemeinschaft."

Emilio

"Wir sollten nicht stagnieren oder uns als heterosexuell, bisexuell oder sogar homosexuell einstufen lassen. Wenn du die Person magst und es das ist, was du wirklich fühlen willst, dann tu es.

Gabriela

"In der Stadt Buenos Aires ist es ein wenig normaler und verbreiteter, aber selbst auf dieser Parade schauen dich die Leute seltsam an, als hättest du Affen im Gesicht. Die Leute schauen dich an, die Kinder sind erstaunt, die Eltern sagen ihnen, sie sollen nicht hinschauen. Es passiert, es passiert."

Yoai