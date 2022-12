no comment

Mit Gesang und Tanzeinlagen kommen die Menschen zum Parteikongress des ANC in Johannesburg, Südafrika. Einige sind in den Parteifarben Schwarz, Gelb und Grün gekleidet, andere in Flecktarn. Sie tun ihre Unterstützung für Jacob Zuma kund und wenden sich damit gegen seinen parteiinternen Rivalen Cyril Ramaphosa, den Präsidenten Südafrikas.