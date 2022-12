Etwa 50.000 Fans haben stundenlang in Paris an der Place de la Concorde auf die aus Katar heimkehrende französische Natonalmannschaft gewartet - in der winterlichen Kälte.

Die Stars um Kylian Mbappé und Kapitän Hugo Joris wurden um 20 Uhr 30 erwartet, der Bus mit der Mannschaft erreichte des Zentrum der Hauptstadt aber erst gegen 21 Uhr 15 am Montagabend - nach der Landung am Flughafen Roissy Charles de Gaulle.

Die Spieler nahmen dann auch kein Bad in der Menge, sondern erreichten mit dem Bus ein Luxushotel und winkten den Wartenden vom Balkon aus zu. Einige Fans waren ein bisschen enttäuscht, weil sie ihre Idole so nicht sehr gut sehen konnten.

Das historische Finale gegen Argentinien um Weltstar Lionel Messi hatten "les Bleus", die vorherigen Weltmeister aus Frankreich, bei der WM in Katar am Ende am Sonntag, den 18. Dezember, beim Elfmeterschießen verloren.

Ironie des Schicksals: an der Place de la Concorde in Paris war ein Werbeplakat der Luxus-Marke mit den PSG-Spielern Lionel Messi und Neymar zu sehen. Der Hauptstadtclub gehört Katar.