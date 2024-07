Brüssel, meine Liebe? Reicht Kamala Harris' Energieschub bis November?

In dieser Ausgabe befasst sich die Runde in unserer Talkshow mit dem spektakulären Neustart des US-Präsidentschaftswahlkampfs, der Situation in der Ukraine und dem Start der Olympischen Spiele in Paris.

WERBUNG Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur in den USA werden die Karten neu gemischt. Was vor ein paar Wochen noch zu einem zermürbenden Kampf zwischen zwei alternden und unbeliebten Männern zu werden schien, hat plötzlich eine neue Dynamik. Als Joe Biden aus dem Rennen ausstieg, tat er das, was Donald Trump wahrscheinlich nie tun würde: Er stellte Land und Partei über seine eigenen Ambitionen. Wird nun Kamala Harris den Demokraten einen Energieschub geben, der bis November anhält? Frage, die die Teilnehmer in dieser Ausgabe unserer Talksshow diskutieren. Gäste bei Stefan Grobe sind Sabrina Repp, neu gewählte EU-Abgeordnete der Sozialdemokraten, Angelika Niebler, EU-Abgeordnete der CSU für die Europäische Volkspartei (EVP) und Moritz Körner, EU-Abgeordneter von den Freien Demokraten in der Fraktion Renew Europe. Zum ersten Mal seit Lyndon Johnson, der vor 56 Jahren auf eine zweite Kandidatur verzichtete, gab ein amtierender US-Präsident in der ersten Amtszeit auf. Zwar wurde es irgendwie erwartet, doch schickte Bidens Ankündigung Schockwellen durch Amerika. Und sie hat die Dynamik des Rennens dramatisch verändert. Es kommt also nun zu einem Kampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris, zwischen dem Ex-Präsidenten und der Vizepräsidentin, dem verurteilten Straftäter gegen die Top-Anklägerin. Jetzt ist es Trump, der mit der Altersfrage konfrontiert ist. Und Harris? Kann sie genug Begeisterung bei Frauen und Minderheiten wecken, um den Trend zu drehen?” Zweites Thema der Runde war die Lage in der Ukraine, die sich nunmehr im dritten Sommer in den Schützengräben befindet. Die militärische Unterstützung des Westens scheint nicht in einer Weise zu erfolgen, die die Situation auf dem Schlachtfeld verändern würde. Die Ukraine kämpft weiter einen Stellungskrieg, doch die größere Sorge Kiews ist politischer Natur. Nämlich ein heikler diplomatischer Spagat zwischen westlicher Einigkeit und dem Bemühen um Friedensgespräche zu eigenen Bedingungen. Zudem ist man sauer auf Viktor Orban, der verdächtigt wird, Europa in dieser Frage spalten zu wollen. Noch steht der Rest der EU der Ukraine geschlossen gegenüber - aber für wie lange noch? Schließlich: Olympia ist endlich da! Nach jahrelangen Vorbereitungen ist es nun wieder an der Zeit, dass die Athleten zeigen, wer schneller, höher, weiter ist. Und das alles unter dem offiziellen Motto: „Games Wide Open“. Aber für einige Pariser ist es eher „Alles geschlossen“. Ladenbesitzer und Cafébetreiber sind verärgert über die Behörden, die die Bewegungsfreiheit der Menschen stark einschränken und sie buchstäblich einzäunen. Wie zu Covid-Zeiten muss man jetzt einen QR-Code vorzeigen, um passieren zu können.