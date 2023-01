Dieser indische Designer hat mit seiner neuen Kollektion versucht, das gesamte Universum in seinen neuesten Kreationen von Haute Couture-Kleidern für eine Pariser Modenschau unterzubringen. "Cosmos" nennt sich das jüngste Schaufenster eines der führenden asiatischen Modeschöpfer, Rahul Mishra.

Entworfen und umgesetzt hat der 43-Jährige die neue Kollektion in seinem Atelier in der Nähe von Neu-Delhi: "Die Kollektion handelt also irgendwie davon, dass ein winzig kleines Wesen, ein Regentropfen, der Kosmos ist, gleichzeitig das gesamte Sonnensystem, das gesamte Galaxiesystem, das gesamte Universum, das wir als Kosmos wahrnehmen, und auch wir selbst sind Teil des Kosmos", so der Modeschöpfer.

Für seine Kosmos-Kollektion kombiniert Mishar Materialien, Texturen und Muster - so fern es die Gesetze der Physik erlauben, um extravagante Kleidungsstücke zu kreieren.