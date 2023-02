no comment

In Choam Krovean (Provinz Tboung Khmum, Kambodscha) ist Fischfang - einmal im Jahr - ein Gemeinschaftserlebnis. Ausgestattet mit Netzen und Körben beteiligten sich Hunderte an der Fischerei im See Boeung Kroam. Viele sind auch einfach zum Zuschauen gekommen. Das Ganze findet jährlich stets nach der Reisernte statt. Zum Einsatz kommen dabei immer die Fanggegenstände alter Art, modernes Gerät ist nicht zugelassen.