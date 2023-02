In Thailand lebende Ukrainer:innen haben sich am Freitag vor der ukrainischen Botschaft in der Hauptstadt Bangkok versammelt, um an den Jahrestag des russischen Einmarsches Russlands in ihr Land zu erinnern.

In Thailand lebende Ukrainer:innen haben sich am Freitag vor der ukrainischen Botschaft in der Hauptstadt Bangkok versammelt, um an den Jahrestag des russischen Einmarsches Russlands in ihr Land zu erinnern. Rund 50 Menschen, viele in den Landesfarben gekleidet - sangen die Nationalhymne, während ein Vertreter der Botschaft die ukrainische Flagge hisste.