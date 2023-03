El Salvador: Verlegung in "größtes Zuchthaus Amerikas"

Unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen sind in El Salvador 2000 Häftlinge verlegt worden. In dem riesigen Gefängnis sitzen jetzt rund 4000 Menschen ein. Es gilt als das größte Zuchthaus Amerikas. Vor fast einem Jahr hat El Salvadors Präsident Nayib Bukele dem bandenmäßigen Verbrechen den "Krieg" erklärt. Menschenrechtsverbände prangern schlechte Haftbedingungen in dem Gefängnis an, das in Tecoluca, rund 75 Kilometer südöstlich der Hauptstadt San Salvador liegt.

