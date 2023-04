Schon 3. Wal auf Ferieninsel Bali gestrandet: "Er sah abgemagert aus"

Ein 17 Meter langer Pottwal ist gestorben, nachdem er an einem Strand auf Bali gestrandet war. Das erklärte ein Beauftragter für Naturschutz am Ostersonntag. Es ist schon der dritte Wal, der innerhalb von etwas mehr als einer Woche auf der indonesischen Ferieninsel gestrandet ist.

Der männliche Pottwal war am Samstagnachmittag an den Strand von Yeh Leh im westbalinesischen Bezirk Jembrana geschwemmt worden.

"Wir versuchen, den Kadaver an das Ufer zu ziehen, um ihn für eine Autopsie zu präparieren, und werden ihn nach Abschluss der Untersuchung begraben", sagte Permana Yudiarso, ein örtlicher Meeres- und Fischereibeamter, am Ostersonntag gegenüber AFP.

Am Mittwoch war ein 18 Meter langer männlicher Pottwal im Bezirk Klungkung an der Ostküste Balis gestrandet.

Davor wurde am 1. April ein mehr als zwei Tonnen schwerer und mindestens 11 Meter langer Brydewal an einem Strand in Tabanan gefunden. Der Kadaver war bereits teilweise verrottet, als er von Einheimischen entdeckt wurde.

Der Fischereibeamte Yudiarso sagte, der erste Verdacht sei, dass der am Samstag gefundene Pottwal an einer Krankheit gestorben sei, "genau wie der Wal, der vor ein paar Tagen gestrandet war".

"Der Körper sah abgemagert und kränklich aus", beschrieb der Experte.

Yudiarso sagte, dass es mindestens drei Wochen dauern wird, bis die Obduktion abgeschlossen ist, aber die Gerichtsmediziner fanden offenbar Blutungen in der Lunge des Wals und sein Darm war mit Flüssigkeit gefüllt.

Die Polizei hat den Fundort abgesperrt, um zu verhindern, dass Menschen das Fleisch oder die Körperteile des Säugetiers stehlen.

Im Jahr 2018 wurde in Indonesien ein Pottwal tot aufgefunden, in dessen Magen sich mehr als 100 Plastikbecher und 25 Plastiktüten befanden, was den Blick der Welt auf das massive Müllproblem auf dem südostasiatischen Archipel richtete.

Indonesien ist nach China der weltweit zweitgrößte Verursacher von Meeresmüll.