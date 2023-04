Grenzübergreifende Waldbrände

Im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Spanien kämpfen die Feuerwehren gegen Waldbrände. Im Raum Cerbère auf französischer und in Portbou auf spanischer Seite sind seit Sonntag rund 1000 Hektar Land verbrannt. Wegen des Feuers wurden Straßen gesperrt, auch Züge verkehren nicht mehr. In Spanien wurden rund 50 und in Frankreich 20 Menschen aus ihren Wohnungen in Notunterkünfte verbracht.

Im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Spanien kämpfen die Feuerwehren gegen Waldbrände. Im Raum Cerbère auf französischer und in Portbou auf spanischer Seite sind seit Sonntag rund 1000 Hektar Land verbrannt. Wegen des Feuers wurden Straßen gesperrt, auch Züge verkehren nicht mehr. In Spanien wurden rund 50 und in Frankreich 20 Menschen aus ihren Wohnungen in Notunterkünfte verbracht.