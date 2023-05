Gewaltige Explosion im Zentrum von Mailand - Was war da los?

Wer dieser Tage im Ausland an Mailand denkt, dem fällt wohl als erstes das Stadt-Derby in der Champions League ein. Doch an diesem 11. Mai - einen Tag nach dem Halbfinal-Hinspiel - hat sich in der norditalienischen Metropole eine sehr heftige Explosion ereignet.

Wer dieser Tage im Ausland an Mailand denkt, dem fällt wohl als erstes das Stadt-Derby in der Champions League ein. Doch an diesem 11. Mai - einen Tag nach dem Halbfinal-Hinspiel - hat sich in der norditalienischen Metropole eine sehr heftige Explosion ereignet. Ein mit Sauerstoffflaschen beladener Lieferwagen ist explodiert und hat dabei rund ein Dutzend Autos zerstört, wobei der Fahrer des Lieferwagens zum Glück lediglich leichte Verbrennungen erlitt. Auf Fernsehbildern waren meterhohe Flammen und schwarzer Rauch zu sehen, der über das Wohnviertel Porta Romana südöstlich des Mailänder Doms hinwegzog. Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala schloss einen vorsätzlichen Anschlag schnell aus und sagte Reportern am Rande einer Veranstaltung: "Es ist ein Lieferwagen mit Sauerstoffflaschen." Carlo Cardinali von der Feuerwehr bestätigte, dass das Fahrzeug mit Sauerstoff beladen war, sagte aber, dass die genaue Ursache der Explosion noch untersucht werde. "Im Moment hat nur der Fahrer Verletzungen2, sagte er vor Journalisten am Unglücksort, und er sei "mit leichten Verbrennungen" davongekommen. Ein anderer Feuerwehrsprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, die verletzten Person hsnr Verletzungen an Armen und Beinen. "Ich hörte drei große Explosionen und danach noch mehr", sagte Giuseppe, ein 39-jähriger Arbeiter, der auf einer nahe gelegenen Baustelle war, gegenüber AFP. "Ich kam sofort, um zu sehen, was los war, und die ganze Straße stand in Flammen, die Leute rannten weg". Das von der Feuerwehr veröffentlichte Filmmaterial deutet auf eine gewaltige Explosion hin und zeigt etwa ein Dutzend geparkter Autos, die völlig ausgebrannt sind. Gebäude in der unmittelbaren Umgebung wurden evakuiert, darunter eine Schule, eine nahe gelegene Apotheke und zwei Wohnungen wurden beschädigt.