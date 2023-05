Bei den Filmfestspielen in Cannes ist eine Initiative ins Leben gerufen worden, die das Klimabewusstsein in der Kinobranche voranbringen will. Sie nennt sich CUT, kurz für "Cinéma uni pour la transition" ("Gemeinsam für den Wandel in der Kinobranche").

Außerdem sehen Sie in diesem No Comment, wie Aki Kaurismäki sich nicht fotografieren lassen will oder macht er nur Spaß mit Cannes-Chef Frémaux? Kaurismäki ist in Cannes, um seinen Film "Fallen Leaves" zu präsentieren.