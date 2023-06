Schildkröte nach Krankenhausaufenthalt wieder im Meer

Eine Meeresschildkröte gelangt vor der Küste von Beit Yanai, nördlich von Netanya, ins Mittelmeer, nachdem sie von Tierärzten des National Sea Turtle Rescue Center wegen ihrer Verletzungen behandelt wurde.

Die Israel Nature and Heritage Foundation unterstützt das National Sea Turtle Rescue Center in Mikhmoret, das 1999 von der Israel Nature and Parks Authority gegründet wurde. Die Schildkröten werden zur medizinischen Behandlung und Rehabilitation vorübergehend im Zentrum untergebracht und nach ihrer Genesung ins Meer entlassen. Seit seiner Gründung hat das Zentrum rund 700 Schildkröten behandelt, hauptsächlich Unechte Karettschildkröten und Grüne Meeresschildkröten sowie Weichschildkröten und Westliche Kaspische Schildkröten und sogar fünf Delfine.