Video: Es fällt Schnee in Südafrika

Seltener Schnee hat an diesem 10. Juli 2023 die Bewohnerinnen und Bewohner von Johannesburg in Südafrika überrascht. Die Wetterdienste warnten vor gesperrten Straßen und gefährlich kalten Temperaturen. Besonders für Obdachlose ist die Kälte ein echtes Problem.

Schon am frühen Morgen - als die Menschen erwachten - waren die Dächer und Gärten der Wirtschaftsmetropole in Weiß gehüllt. Die Kaltfront, die Südafrika schon seit mehreren Tagen herrscht, ihat sich in ein sogenanntes "Cutoff-Tief" verwandelt.

In einem Johannesburger Kindergarten waren viele Kinder sehr aufgeregt, weil sie noch nie zuvor Schneefall erlebt hatten. Sie machten Schneebälle und versuchten, die Schneeflocken, mit dem Mund aufzufangen.

"Diese Art von Wetter haben wir zuletzt 2012", sagte Meteorologe Puseletso Mofokeng vom Südafrikanischen Wetterdienst (SAWS), gegenüber AFP.

Mofokeng berichtete auch von Schnee in den südlichen Teilen der Provinz Gauteng und in hoch gelegenen Gebieten in den Provinzen Ostkap und KwaZulu-Natal.

Schnee ist in Johannesburg, das auf einer Höhe von mehr als 1.700 Metern liegt, zwar nicht ungewöhnlich, aber eher selten.

Vor 2012 wurde in Johannesburg 1996 ein starker Schneefall verzeichnet, sagte Mofokeng.

"Es ist schon so lange her, dass ich mich sehr glücklich fühle", sagt Lerato Matepese, ein Einwohner Johannesburgs.

Rauer Seegang und starker Wind waren für kleine Schiffe vor der Ostküste Südafrikas gefährlich.