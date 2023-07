Begeisterte Schaulustige: Vulkanausbruch in der Nähe von Reykjavík hält an

no comment

In der Nähe von Reykjavík fließt immer noch Lava aus einem Riss am Vulkan Litli-Hrútur. Seit der Vulkan am Montag ausgebrochen ist, hat sich ein Krater um den Riss gebildet. Bisher stellt der Ausbruch keine Gefahr dar und beeinflusst noch nicht einmal den Luftverkehr.