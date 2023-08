Schon seit Monatsbeginn kommt es in mehreren Gebieten Ostrusslands zu Überschwemmungen.

Anwohnerinnen und Anwohner wurden an diesem Samstag in der Stadt Ussurijsk evakuiert, nachdem ein Damm das Hochwasser nicht zurückhalten konnte. Das gab die Bezirksregierung der Region Primorje über den Nachrichtendienst Telegram bekannt.

Nach Angaben der Behörden wurden 65 Siedlungen in der Region überschwemmt und mehr als 612 Menschen in der gesamten Region in provisorische Unterkünfte evakuiert.