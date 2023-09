Tagelang abgeschnitten: Dramatische Rettungsszenen der Flutopfer in Griechenland

Aus den überfluteten Gebieten in Mittelgriechenland sind am Freitag Hunderte Menschen aus Dörfern gerettet worden. Sie waren wegen der Wassermassen tagelang von der Umgebung abgeschnitten. Vor allem viele ältere und kranke Menschen, aber auch Schwangere und Kleinkinder wurde mit Hubschraubern auf einen Sportplatz der Stadt Karditsa gebracht, wie griechische Medien berichteten. Seit Beginn der Rettungsarbeiten in den vergangenen Tagen sollen mittlerweile mehr als 2000 Menschen in Sicherheit gebracht worden sein.

