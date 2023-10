Nächtliche Bomben treffen Tschornomorsk bei Odessa

no comment

Tschornomorsk ist eine Hafenstadt am Schwarzen Meer in der Ukraine und nur etwa 20 Kilometer von Odessa entfernt. In der Nacht zu Samstag wurde Stadt mit rund 60.000 Einwohnern von russischen Raketen angegriffen. Vier Anwohner wurden dabei leicht verletzt. Die Einschläge trafen ein Getreidelager, Wohnhäuser, Garagen und Autos, wie örtliche Behörden berichten.