Nigeria: Bundesstaat Kano bezahlt Hochzeit für 1.800 Paare

Der nigerianische Bundesstaat Kano hat die Hochzeit für 1800 Paare finanziert und damit für viele einen Traum ermöglicht. Denn Heiraten ist in Nigeria teuer.

Traditionell muss der Bräutigam einen Brautpreis von 50.000 Naira (65 Dollar) an die Familie der Braut zahlen. Die Familie der Braut muss Möbel und Küchenutensilien stellen, der Bräutigam hat dafür eine Bleibe, Kleidung, Kosmetika, Schmuck, Schuhe und Handtasche für die Braut zur Verfügung zu stellen. All diese Kosten übernahm nun der Bundesstaat. Zusätzlich bekam die Braut ein Startkapital von 20.000 Naira für die "Gründung von Kleinunternehmen" und um die finanzielle Belastung ihrer Ehemänner zu verringern.

Alle 1.800 Paare wurden am Samstag in der Residenz des Gouverneurs empfangen und erhielten ihre Geschenke. "Die schwierige wirtschaftliche Lage im Land hat es den Paaren erschwert, die für die Hochzeit erforderlichen Möbel und die Aussteuer zu beschaffen", erklärte Abba Sufi, Generaldirektor der Scharia-Polizei Hisbah in Kano, gegenüber AFP.

Das Massenhochzeitsprogramm habe dazu beigetragen, die wirtschaftliche Entwicklung Kanos anzukurbeln, indem es Möbelbauern, Beschäftigten im Gastgewerbe und Textilhändlern Arbeit verschafft habe, sagte Yusuf. Zusätzlich hatten die Bräute vor der Hochzeit einige berufliche Fertigkeiten erwerben können, damit sie selbst unabhängiger vom Gehalt ihres Mannes sind.