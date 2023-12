Nach starken Regenfällen: Überschwemmungen im Südwesten Frankreichs

Nach starken Regenfällen in den letzten Tagen wird im französischen Département Gironde im Südwesten des Landes vor möglichen Überschwemmungen gewarnt.

Im Dorf Guîtres ist der Fluss Isle bereits über die Ufer getreten. Diesmal sei das Wasser schnell angestiegen, erzählt Marie-Elisabeth Fournet. Die Seniorin lebt am Ufer der Isle in Guîtres.

"Ich glaube, dass das Wasser noch weiter steigen wird, letztes Mal stieg die Flut nicht so hoch", sagt sie. Noch steht ihr das Wasser nicht im Haus, zwei Treppenstufen liegen zwischen ihrem Hauseingang und dem Fluss.

Auch das Dorf Étauliers in der Region Gironde wurde überflutet. Hier war es der Fluss Les Martinettes, der über die Ufer getreten ist. Man sei vieles gewöhnt, sagt Louis Cavaleiro, der Bürgermeister von Étauliers. "Aber es ist schon lange her, dass wir so etwas erlebt haben", fügt er hinzu.

Am Montag wurde das Dorf überschwemmt. Dienstag blieb die Grundschule im Ort sicherheitshalber geschlossen. Mehrere Straßen im Ort waren wegen der Wassermassen nicht mehr befahrbar und mussten gesperrt werden.