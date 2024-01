Video. Mehr als 24.000 Tote in Gaza, Israel bombardiert weiter

Große Rauchschwaden steigen an diesem Donnerstag, 18. Januar 2024, aus dem Gazastreifen auf, denn Israel setzt seine Bombardierung des Küstenstreifens fort.

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in der südlichen Gaza-Stadt Rafah wurden 16 Menschen getötet, die Hälfte davon Kinder, wie Mediziner mitteilten.

Mehr als 24 000 Palästinenser und Palästinenserinnen wurden bisher getötet, etwa 85 % der 2,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner von Gaza sind aus ihren Häusern geflohen, und nach Angaben der Vereinten Nationen leidet ein Viertel der Bevölkerung an Hunger.

Das israelische Militär greift weiterhin Ziele in den belagerten Gebieten an, in denen es die Zivilbevölkerung aufgefordert hatte, Zuflucht zu suchen.

Zunächst gab es keine Informationen darüber, ob die Medikamente, die am Mittwoch im Rahmen einer von Frankreich und Katar vermittelten Vereinbarung in das Gebiet gelangt waren, an Dutzende von der Hamas festgehaltene Geiseln mit chronischen Krankheiten verteilt wurden. Auch israelische Geiseln sollten mit Medikamenten versorgt werden.

Mehr als 100 Tage, nachdem die Hamas mit ihrem Angriff vom 7. Oktober den Krieg ausgelöst hat, führt Israel weiterhin eine der tödlichsten und zerstörerischsten Militärkampagnen der jüngeren Geschichte.

Deren Ziel ist die Zerschlagung der militanten Gruppe Hamas, die den Gazastreifen seit 2007 beherrscht, und die Heimholung zahlreicher Geiseln, die seit dem 7. Oktober 2023 von der Hamas gefangen gehalten werden.

Die palästinensische Agentur Wafa zeigt Bilder des Flüchtlingslagers Nuseirat, in dem vor dem Gaza-Krieg 30.000 Menschen lebten. Jetzt gibt es hier - etwa 5 Kilometer von Deir al-Balah entfernt, nur noch Schutt.