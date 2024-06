Video. 26-Jährige in Charkiw getötet: "Singt auf meiner Beerdigung"

Fast 1.000 Menschen haben am Sonntag an einer Zeremonie zum Gedenken an die ukrainische Journalistin Iryna Tsybukh teilgenommen, die wenige Tage vor ihrem 26. Geburtstag in der Region Charkiw getötet worden ist. Dort begann Russland vor fast einem Monat seine Offensive. Sie war kurz nach Ausbruch des Krieges einer Freiwilligeneinheit von Rettungssanitätern beigetreten.

Fast 1.000 Menschen haben am Sonntag an einer Zeremonie zum Gedenken an die ukrainische Journalistin Iryna Tsybukh teilgenommen, die wenige Tage vor ihrem 26. Geburtstag in der Region Charkiw getötet worden ist. Dort begann Russland vor fast einem Monat seine Offensive. Sie war kurz nach Ausbruch des Krieges einer Freiwilligeneinheit von Rettungssanitätern beigetreten. Tsybukh hatte eine Notiz hinterlassen, in der sie beschrieb, wie sie sich die Zeremonie vorstellte. Sie forderte die Menschen auf, ukrainische Lieder zu singen und in „Wyschywankas“, den traditionellen bestickten Hemden, die üblicherweise bei Feierlichkeiten getragen werden, anstelle von schwarzer Kleidung zu erscheinen.