Video. Unwetter und Starkregen sorgen in Italien für Überschwemmungen

In Italien regnet es seit Tagen in der gesamten Mitte und im Norden des Landes. Und der Regen sollte mindestens bis Donnerstag anhalten, wobei die am stärksten betroffenen Gebiete die Emilia Romagna, Ligurien, das südliche Piemont, die Toskana, Umbrien und die Marken sind.

Am Dienstag wurden in Pistoia in der nördlichen Toskana Straßen und Unterführungen überflutet, während Feuerwehrteams in der Nähe von Parma mit Schlauchbooten ausrückten, um gestrandete Autofahrer und Autofahrerinnen zu retten.

Für die Flusspegel in Modena und Piacenza wurde Alarmstufe Rot ausgerufen, einige Brücken wurden von den Wassermassen mitgerissen. Zahlreiche Berghütten im Piemont waren nach starkem Schneefall von der Außenwelt abgeschnitten.

In der Emilia, die am Dienstag von Unwettern heimgesucht wurde, besserte sich das Wetter langsam. In Traversetelo in der Region Parma wurde ein 85-jähriger Mann von den steigenden Wassermassen des Flusses Termina vor seinem Haus überrascht und konnte sich nicht mehr retten. Das berichteten die örtlichen Behörden.