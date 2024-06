Mehrere Festnahmen bei Protesten gegen AfD-Parteitag in Essen

Maskierte Demonstranten griffen Polizisten an. Mehrere Sitzblockaden wurden von der Polizei aufgelöst, die mit einem Großaufgebot den Parteitag schütze. AfD-Ko-Chefin Alice Weidel kritisierte die Demonstranten. Das habes nicht mit Demokratie zu tun.

Trotz der Ankündigung von AfD-Gegnern, mit Demonstrationen und Sitzblockaden den AfD-Parteitag in Essen zu verhindern, begann die Veranstaltung in der Essener Gruga-Halle nur mit einer geringfügigen Verzögerung.

Die Alternative für Deutschland (AfD) wurde mit 15,9 % der Stimmen bei der Europawahl am 9. Juni trotz einer Reihe von Skandalen und Rückschlägen in den letzten Monaten Zweiter. Ein besonders starkes Ergebnis im ehemals kommunistischen Osten hat ihre Hoffnungen gestärkt, aus drei Landtagswahlen in diesem Teil Deutschlands im September als stärkste Partei hervorzugehen.

Bei dem regulären zweitägigen Parteitag in Essen werden die Ko-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla voraussichtlich für eine weitere Amtszeit kandidieren.

Essen hatte versucht, einen Weg zu finden, den AfD-Parteitag zu verhindern, war vor Gericht jedoch der AfD unterlegen. Jetzt schützt ein Großaufgebot der Polizei den Parteitag. Insgesamt wurden am Wochenende bis zu 100.000 Menschen zu einer Reihe von Gegendemonstrationen und anderen Veranstaltungen erwartet, berichtete die deutsche Nachrichtenagentur dpa.

Am Freitagabend nahmen rund 5.000 Menschen an einem friedlichen Anti-AfD-Rave mit dem Titel „Bass gegen Hass“ teil, teilte die Polizei mit.

Am frühen Samstagmorgen versuchte eine Gruppe von Demonstranten, eine Absperrung zu durchbrechen, und wurde von der Polizei mit Pfefferspray und Schlagstöcken zurückgedrängt.

Es kam auch zu Zwischenfällen, bei denen maskierte Demonstranten Beamte angriffen, so die Polizei, die von „mehreren“ Festnahmen berichtete.

Demonstranten veranstalteten Sitzstreiks auf Straßen und Kreuzungen in der Nähe des Kongresszentrums. Mehrere AfD-Abgeordnete sagten, sie seien von der Polizei von ihrem Hotel abgeholt und zum Veranstaltungsort begleitet worden, während andere Delegierte ohne Probleme dorthin gehen konnten, berichtete die dpa.

Weidel sagte den Delegierten zu Beginn des Treffens, dass „was da draußen vor sich geht, nichts mit Demokratie zu tun hat“ und schwor: „Wir sind hier und wir werden bleiben.“