EU-Unternehmen wollen 40 Milliarden Euro in Ägypten investieren

Ägypten und die Europäische Union haben am Samstag eine zweitägige Investitionskonferenz eröffnet, um die Umsetzung ihres strategischen Partnerschaftsabkommens voranzutreiben, das ein Hilfspaket im Umfang von 7,4 Milliarden Euro für den finanzschwachen Nahost-Staat umfasst.

Europäische Unternehmen, die eine breite Palette von Branchen umfassen, wollen mehr als 40 Milliarden Euro in Ägypten investieren. Dies gab die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte am Samstag auf der EU-Ägypten-Investitionskonferenz in Kairo bekannt. Dort führte sie auch Gespräche mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel-Fattah el-Sissi.

"Auf dieser Konferenz unterzeichnen europäische Unternehmen über 20 neue Verträge oder Absichtserklärungen mit ägyptischen Partnern im Wert von über 40 Milliarden Euro. Wir haben Unternehmen aus den Bereichen Wasserstoff, Wassermanagement, Bauwesen, Chemie, Schifffahrt, Luftfahrt und Automobilbau", erläuterte von der Leyen.

Die Kommissionspräsidentin hob Investitionen in grüne Energie und digitale Ausbildung hervor und verwies auf Ägyptens "ehrgeiziges Ziel, ein Zentrum für saubere Energie zu werden".

Die zweitägige Konferenz ist Teil der Strategischen und Umfassenden Partnerschaft zwischen Ägypten und der EU, die von der Leyen und el-Sissi im März vereinbarten.

Das Abkommen umfasst politische Beziehungen, wirtschaftliche Stabilität, Investitionen und Handel sowie Migration und Sicherheitsfragen.