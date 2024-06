Video. Stop Bibi: Proteste in Israel für Geiseln und Waffenruhe in Gaza

Bei einem Protest gegen Benjamin Netanjahus Regierung ist es in Jerusalem zu Zusammenstößen zwischen der israelischen Polizei und Demonstrierenden gekommten. Tausende forderten die Freilassung der am 7. Oktober 2023 von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln sowie einen Waffenstillstand.

Die Proteste gegen den israelischen Regierungschef dauern schon seit Monaten an - zuletzt berichtete die israelische Presse, dass sich immer mehr Menschen an den vor allem am Wochenende stattfindenten Märschen beteiligten. Die Zeitung Haaretz schreibt, Netanjahu befinde sich in drei Kriegen: gegen die Hamas, gegen die Hisbollah und gegen die Menschen in Israel.

Sogar innerhalb von Netanjahus Kriegskabinett gab es Spannungen. Nachdem der ehemalige Verteidigungsminister und hochrangiger Militär Benny Gantz das Kriegskabinett unter Protest verlassen hatte, löste der Regierungschef dieses nach dem Angriff der Hamas geschaffene Gremium Mitte Juni 2024 auf.

Die israelische Regierung gab zuletzt an, dass noch mindestens 70 Geiseln weiterhin von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden.